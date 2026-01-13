Moral Akşamları ile Sınav Dönemi Destekleniyor - Son Dakika
Moral Akşamları ile Sınav Dönemi Destekleniyor

13.01.2026 10:18
Aydın'daki yurtlarda, 'Biz Bize Moral Akşamları' etkinlikleri ile öğrencilerin motivasyonu artırılıyor.

Aydın'daki öğrenci yurtlarında sınav döneminde gençlerin motivasyonunu artırmak amacıyla 'Biz Bize Moral Akşamları' etkinlikleri düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yurtlarda yürütülen 'Biz Bize Moral Akşamları' etkinlikleri kapsamında, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde sınav dönemindeki öğrencilerin motivasyonlarını artırmaya yönelik çeşitli faaliyetler gerçekleştirildi. Bu kapsamda Adnan Menderes Yurt Müdürlüğü'nde düzenlenen etkinlikte öğrencilere çiğ köfte ikramında bulunulurken, samimi ortamda bir araya gelen öğrenciler birlikte vakit geçirerek moral buldu. Etkinliğin, sınav sürecindeki stresin azaltılmasına katkı sunduğu ifade edildi.

Yenipazar Yurt Müdürlüğü'nde düzenlenen 'Biz Bize Moral Akşamları' etkinliğinde ise öğrencilerin dayanışma duygularının güçlendirilmesi ve sınav dönemine daha motive bir şekilde hazırlanmaları hedeflendi. Etkinlik sayesinde öğrenciler kaynaşma imkanı buldu.

Gevherhan Sultan Yurt Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen programda da sınav döneminde öğrencilerin moral ve motivasyonlarının artırılması amaçlandı. Yoğun ders temposu içerisinde gerçekleştirilen etkinliklerle öğrencilerin bir nebze olsun rahatlamaları sağlandı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede, yurtlarda sürdürülen 'Biz Bize Moral Akşamları' etkinlikleriyle öğrencilerin yalnızca akademik başarılarının değil, aynı zamanda sosyal ve psikolojik iyi oluşlarının da desteklenmesinin hedeflendiği belirtildi. Benzer faaliyetlerin yıl boyunca devam etmesinin planlandığı kaydedildi. - AYDIN

