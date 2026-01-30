Moskova'da İran-Rusya Zirvesi - Son Dakika
Moskova'da İran-Rusya Zirvesi

30.01.2026 22:53
İran Yüksek Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani, Putin ile Moskova'da görüştü.

Kremlin Sarayı yetkilileri, İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başkent Moskova'da bir araya geldiğini açıkladı.

ABD Orta Doğu bölgesindeki askeri yığınağını artırırken ve İran ile arasındaki gerilim yükselirken, Rusya'nın başkenti Moskova'da İran-Rusya arasında temaslar gerçekleşti. Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani'nin Moskova'ya resmi ziyaret gerçekleştirerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldiğini bildirildi. Görüşmeye ilişkin herhangi bir detay verilmedi.

Trump: "Anlaşma yapmazsak ne olacağını göreceğiz"

ABD Başkanı Donald Trump ise Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını cevaplarken, "İran'a anlaşmaya varılması için bir son tarih veriyor musunuz?" sorusuna "Bunu sadece onlar biliyor" cevabını vermişti. Trump, bir anlaşmaya varılmasına yönelik umudunu teyit ederken, "Anlaşma yapmazsak ne olacağını göreceğiz" demişti.

Trump, ABD Donanması'na ait bir filonun bölgeye doğru hareket ettiğini belirtirken, İran'ın da bir anlaşma yapmak istediğine işaret etmişti. - MOSKOVA

