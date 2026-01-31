Moskova'da Rekor Kar Yağışı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Moskova'da Rekor Kar Yağışı

31.01.2026 16:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Moskova, Ocak 2026'da son 200 yılın en yoğun kar yağışını yaşadı, sıcaklık normların altında.

MOSKOVA, 31 Ocak (Xinhua) -- Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kızıl Meydan yakınlarında yer alan bir parkta kar temizleyen görevliler, 30 Ocak 2026.

Rusya'nın başkenti Moskova'da Ocak 2026, son 200 yılın en yoğun kar yağışının kaydedildiği ay oldu.

Moskova Devlet Üniversitesi perşembe günü resmi internet sitesinde yayımladığı açıklamada, rekor düzeydeki kar yağışının başkent üzerinde etkili olan derin ve geniş ölçekli siklon sistemleri ile güçlenen atmosferik cephelerden kaynaklandığını belirtti.

29 Ocak itibarıyla Moskova'da hava sıcaklığının, ocak ayı için mevsim normali olan eksi 6,2 santigrat derecenin 1,5 derece altında seyrettiği bildirildi.

Moskova Devlet Üniversitesi Meteoroloji Gözlemevi Başkanı Mikhail Lokoshchenko, aynı tarih itibarıyla kentte yaklaşık 92 milimetre yağış kaydedildiğini söyledi.

Lokoshchenko hızlı küresel ısınmaya rağmen kış yağışlarında genel bir artış yaşandığını, kar erimesinin ise sınırlı kaldığını belirterek, bu nedenle Moskova'daki kar kalınlığının şimdilik istikrarlı seyrettiğini ifade etti.

Moskova'da 9 Ocak'ta son 56 yılın en yoğun günlük kar yağışı kaydedilirken, yağış miktarı ay boyunca artmaya devam etti. (Fotoğraf: Hao Jianwei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Yerel Haberler, Hava Durumu, Moskova, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Moskova'da Rekor Kar Yağışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını ’terörist’ ilan edecek İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını 'terörist' ilan edecek
Cam silerken 3’üncü kattan düşen öğretmen yaşamını yitirdi Cam silerken 3’üncü kattan düşen öğretmen yaşamını yitirdi
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı
Fenerbahçe, Dominik Livakovic’i Dinamo Zagreb’e kiraladı Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i Dinamo Zagreb'e kiraladı
Miras için aracına bomba koyan oğlunun tahliyesini istedi Miras için aracına bomba koyan oğlunun tahliyesini istedi
Londra ile Washington arasında Çin krizi: Trump’tan Starmer’a sert uyarı Londra ile Washington arasında Çin krizi: Trump'tan Starmer'a sert uyarı

16:44
Gözaltına alınan Hasan Can Kaya ve Reynmen’den ilk görüntü
Gözaltına alınan Hasan Can Kaya ve Reynmen'den ilk görüntü
16:33
Fenomen Mika Raun Can tutuklandı
Fenomen Mika Raun Can tutuklandı
15:58
Ne forma ne de bilet Minik taraftarın Saran’dan isteği yürek burktu
Ne forma ne de bilet! Minik taraftarın Saran'dan isteği yürek burktu
15:34
İran’da ABD askerlerinin defnedilmesi için beş bin mezar hazırlandı
İran'da ABD askerlerinin defnedilmesi için beş bin mezar hazırlandı
15:08
İran’ın güneyindeki Bender Abbas’ta patlama Suikast iddiası var
İran'ın güneyindeki Bender Abbas'ta patlama! Suikast iddiası var
14:57
Sert düşüş sonrası altın ve gümüşe yönelen ülke: Ne var ne yok topluyor
Sert düşüş sonrası altın ve gümüşe yönelen ülke: Ne var ne yok topluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 17:06:41. #.0.5#
SON DAKİKA: Moskova'da Rekor Kar Yağışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.