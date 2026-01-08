Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
08.01.2026 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer'de motorsiklet kazası geçiren 27 yaşındaki Kemal Uğur hastanede yaşamını yitirdi.

Tuğçe SEZER ODABAŞI-Fırat ALKIZ/İSTANBUL, - SARIYER'de kullandığı motosikletin hakimiyetini kaybederek denize düşen motosiklet sürücüsü Kemal Uğur (27) hayatını kaybetti. Uğur'un cenazesi otopsinin ardından ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Sarıyer'de hakimiyetini kaybettiği motosikletiyle denize düşen Kemal Uğur (27), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, dün saat 18.15 sıralarında Rumeli Hisarı Sahili'nde meydana geldi. İddiaya göre, kaldırımda motosikletiyle seyir halinde olan Kemal Uğur, bilinmeyen bir nedenle hakimiyetini kaybettiği motosikletiyle denize düştü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekiler tarafından denizden çıkarılan Uğur'a ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından ağır yaralı olarak ambulansla Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Uğur, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÇATALCA'DA TOĞRAĞA VERİLECEK

Hayatını kaybeden Kemal Uğur'un cenazesi, ailesi ve yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Küçükçekmece Gasilhanesi'ndeki işlemlerinin ardından Uğur'un cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Çatalca'da toprağa verilecek.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Motosiklet, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Camideki görüntüleri büyük tepki çekmişti O gençler için karar verildi Camideki görüntüleri büyük tepki çekmişti! O gençler için karar verildi
Başkan Bozbey’e saldırı girişiminde bulunanlar serbest bırakıldı Başkan Bozbey'e saldırı girişiminde bulunanlar serbest bırakıldı
Yediemin otoparkında alkol yüklü tırlar yandı Yediemin otoparkında alkol yüklü tırlar yandı
TFF’nin açıkladığı liste sonrası olanlar oldu Sercan Yıldırım isyan etti TFF'nin açıkladığı liste sonrası olanlar oldu! Sercan Yıldırım isyan etti
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
Rusya’da helikopter faciası: Kayak merkezinde 2 ölü Rusya'da helikopter faciası: Kayak merkezinde 2 ölü
PKKYPG, Halep’te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor PKK/YPG, Halep'te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor

14:51
Bayhan’ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
14:24
Suriye ordusu ile YPG’li teröristlerin çatışma anına damga vuran görüntü
Suriye ordusu ile YPG'li teröristlerin çatışma anına damga vuran görüntü
14:14
Yalova’da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor Yolcular 2 saattir mahsur
Yalova'da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor! Yolcular 2 saattir mahsur
14:13
İstanbul’u fırtına vurdu Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu
İstanbul'u fırtına vurdu! Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
13:20
Suriye’de tansiyon çok yüksek Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
Suriye'de tansiyon çok yüksek! Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
13:15
Aleyna Tilki’nin uyuşturucu testi pozitif çıktı
Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testi pozitif çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 15:01:26. #7.11#
SON DAKİKA: Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.