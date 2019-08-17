Son Dakika Haberleri: Motosiklet otomobille çarpıştı 1'i çocuk 3 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Motosiklet otomobille çarpıştı 1'i çocuk 3 yaralı

34 dakika önce

Motosiklet otomobille çarpıştı 1'i çocuk 3 yaralıTOKAT'ın Erbaa ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Motosiklet otomobille çarpıştı 1'i çocuk 3 yaralı
TOKAT'ın Erbaa ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde ilçe merkezinde meydana geldi. Karayaka Bulvarından Karayaka Beldesi istikametine giden Yunus Ön yönetimindeki 60 KA 794 plakalı otomobil Kantar Caddesi kavşağından dönüş yapmak istedi. Bu sırada sırada aynı yönde seyreden Hacı Kamış (21) yönetimindeki plakasız motosiklet otomobile yandan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkada oturan Metehan Başara (22) ve otomobildeki Fadime Nur Temir (4) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobile yandan çarpan motosikletin hız göstergesinin 90 kilometre hızda takılı kaldığı görüldü. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Motosiklet, Erbaa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 12:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tramvay yolunda giden polis minibüsü ile otomobilin çarpışma anı kamerada
2,5 yaşındaki bebek, çiğ köfte yoğurma makinesine düşerek can verdi Nefes borusuna yemek kaçan çocuk hayatını kaybetti Mansur Yavaş'tan Anıtkabir talimatı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 00:44:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Motosiklet otomobille çarpıştı 1'i çocuk 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]