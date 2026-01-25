Motosiklet Tutkunlarından Bayrak Tepkisi

Bilecik'te bir araya gelen motosiklet tutkunları, terör örgütü YPG yandaşlarının Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Bilecik Motosiklet Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, çok sayıda motosikletlinin yer aldığı grup Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Grup üyeleri, Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Bilecik Motosiklet Derneği Başkanı Erol Yörümez, gazetecilere, Türk bayrağına yapılan hain saldırıya tepkilerini göstermek için bir araya geldiklerini söyledi.

Bayrağa yapılan saygısızlığın Türk milletine yapıldığını vurgulayan Yörümez, şunları kaydetti:

"Ay yıldızlı bayrağımız egemenliğimizin, bağımsızlığımızın, millet olma bilincinin kutsal olma simgesidir. Uğruna ne canlar verilmiş nice kanlar dökülmüş olan bu değer hiçbir şekilde, koşulda saygısızlığa, hakarete ve aşağılamaya konu dahi edilemez. Bilecik Motosiklet Derneği ve Bilecikli motosikletseverler olarak şanlı bayrağımıza yapılan hain saldırıyı kınıyoruz."

Burada dev Türk bayrağı açan grup daha sonra Tevfikbey Caddesi, Atatürk Bulvarı, Organize Sanayi Kavşağı ve Osmanlı Arması Kavşağı'na kadar Türk bayraklarıyla konvoy oluşturdu.