Motosiklet Tutkunlarından Türk Bayrağına Destek

Isparta'da bir araya gelen motosiklet tutkunları, terör örgütü YPG yandaşlarının Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Motosiklet Sürücüleri Değermeğince düzenlenen etkinlikte çok sayıda motosikletli İyaş Bulvar'da ellerinde Türk bayraklarıyla toplandı. Motosikletliler Türk bayrağına yapılan saldırıya tepki amacıyla sürüş yaptı.

Mimar Sinan Caddesi'nden seyreden grup, sürüşü Valilik önünde tamamladı.