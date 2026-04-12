Motosikletçilerden Yasa Değişikliğine İtiraz

(ANKARA) - Türkiye Hayabusa Motosiklet Kulübü, belgesiz egzozlara karşı olduklarını ancak faturalı, vergisi ödenen egzoz kullanan motosiklet sahiplerine yönelik yaptırımlara itiraz ettiklerini belirtti.

Birçok ilden Ankara'ya gelen motosiklet sürücüleri, Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle, 2026 yılı itibarıyla motosikletlerde abartı egzoz (gürültülü egzoz) kullanım cezasının artırılması ve motosikletlerle ilgili diğer düzenlmelere ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye Hayabusa Motosiklet Kulübü adı altında biraraya gelen motor sürücüleri, çevreyi rahatsız eden, belgesiz egzozlara karşı olduklarını, ancak yeni yasa değişikliği ile faturalı, performans egzozlu motosikletlerin de haksız yaptırımlara maruz kaldığını savundu.

Açıklamada, getirilen yaptırımlar nedeniyle maddi zarara uğrandığı, ehliyetlere el konulduğu, motosikletten ekmek kazananların zor durumda kaldığı belirtildi.

Desibel ölçümü bile yapalmadan egzoz cezası yazıldığı öne sürülen açıklamada, "Lisanslı, vergisi ödenerek alınan egzozlara neden ceza yazılıyor? Ses desibelleri etikitlerde mevcut. Ama egzoz değiştiği için cezai işleme maruz kalıyoruz, vergisi alınan bu egzoza neden ceza yazılıyor? Biz kurallara uymayan motosikletlerle aynı muameleyi görmek istemiyoruz" denildi.