Üye Girişi
Son Dakika Logo

Motosikletçilerden Yasa Değişikliğine İtiraz

12.04.2026 18:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hayabusa Motosiklet Kulübü, faturalı egzozlara yönelik haksız yaptırımları protesto etti.

(ANKARA) - Türkiye Hayabusa Motosiklet Kulübü, belgesiz egzozlara karşı olduklarını ancak faturalı, vergisi ödenen egzoz kullanan motosiklet sahiplerine yönelik yaptırımlara itiraz ettiklerini belirtti.

Birçok ilden Ankara'ya gelen motosiklet sürücüleri, Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle, 2026 yılı itibarıyla motosikletlerde abartı egzoz (gürültülü egzoz) kullanım cezasının artırılması ve motosikletlerle ilgili diğer düzenlmelere ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye Hayabusa Motosiklet Kulübü adı altında biraraya gelen motor sürücüleri, çevreyi rahatsız eden, belgesiz egzozlara karşı olduklarını, ancak yeni yasa değişikliği ile faturalı, performans egzozlu motosikletlerin de haksız yaptırımlara maruz kaldığını savundu.

Açıklamada, getirilen yaptırımlar nedeniyle maddi zarara uğrandığı, ehliyetlere el konulduğu, motosikletten ekmek kazananların zor durumda kaldığı belirtildi.

Desibel ölçümü bile yapalmadan egzoz cezası yazıldığı öne sürülen açıklamada, "Lisanslı, vergisi ödenerek alınan egzozlara neden ceza yazılıyor? Ses desibelleri etikitlerde mevcut. Ama egzoz değiştiği için cezai işleme maruz kalıyoruz, vergisi alınan bu egzoza neden ceza yazılıyor? Biz kurallara uymayan motosikletlerle aynı muameleyi görmek istemiyoruz" denildi.

Kaynak: ANKA

Motosiklet, Güncel, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 18:37:55. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.