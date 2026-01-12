Motosikletli Gençten Yaşlı Kadına Yardım

Eskişehir'de yoğun trafikte yolun karşısına geçemeyen yaşlı kadına, trafikte seyir halindeki motosiklet kullanıcısı yardım etti.

Odunpazarı ilçesi Vadişehir Mahallesinde motosikleti ile trafikte ilerleyen Berat Akbaş, karşıdan karşıya geçmekte güçlük çeken yaşlı kadını fark etti. Motosikletini sağa park eden Akbaş, yaşlı kadına yardım etmek istediğini belirtti. Araç trafiğinin yoğun olduğu caddede kadının koluna giren duyarlı motosiklet kullanıcısı, kadına yolun karşısına adar eşlik etti. Kendisine yapılan yardımdan olukça mutlu olan kadın motosiklet kullanıcısına teşekkür etti. Yaşananlar kask kamerasına saniye saniye yansıdı. - ESKİŞEHİR