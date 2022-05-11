Motosikletli iki şüpheli, kalaşnikof ve 100 mermiyle yakalandı - Son Dakika
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Motosikletli iki şüpheli, kalaşnikof ve 100 mermiyle yakalandı

11.05.2022 03:45
Motosikletli iki şüpheli, kalaşnikof ve 100 mermiyle yakalandı

ADANA'da motosikletle polisten kaçarken kaza yapan iki şüpheli, kalaşnikof marka piyade tüfeği, iki boş şarjör ve kutu içinde 100 mermi ile yakalandı.

ADANA'da motosikletle polisten kaçarken kaza yapan iki şüpheli, kalaşnikof marka piyade tüfeği, iki boş şarjör ve kutu içinde 100 mermi ile yakalandı.

Saat 01.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'nde devriye görevindeyken yoğun silah sesi duyan polis ekibi, bölgeyi araştırmaya başladı. Ara sokakta plakasız motosiklet üzerinde iki kişiyi kalaşnikof marka piyade tüfeği ile giderken fark eden polis ekibi, 'dur' ihtarında bulundu. Polisin ihtarına aldırmayan şüpheliler, kaçmaya başladı. Polisin takibi sırasında sürücüsünün kontrolünü kaybittiği motosiklet devrildi. Kazanın ardından yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheliler, uzaklaşamadan kıskıvrak yakalandı. Devrilen motosikletin çevresinde yapılan aramada ise kalaşnikof marka tüfek, iki boş şarjör ve kutu içinde 100 merm ele geçirildi. Silah ve mühimmatlar, olay yerinde yapılan incelemenin ardından emniyete götürüldü. Trafikten men olduğu belirlenen motosiklet ise ile yediemin otoparkına çekildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Motosikletli iki şüpheli, kalaşnikof ve 100 mermiyle yakalandı
Motosikletli iki şüpheli, kalaşnikof ve 100 mermiyle yakalandı
Motosikletli iki şüpheli, kalaşnikof ve 100 mermiyle yakalandı
Motosikletli iki şüpheli, kalaşnikof ve 100 mermiyle yakalandı
Motosikletli iki şüpheli, kalaşnikof ve 100 mermiyle yakalandı
Motosikletli iki şüpheli, kalaşnikof ve 100 mermiyle yakalandı
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Piyade, Silah, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Motosikletli iki şüpheli, kalaşnikof ve 100 mermiyle yakalandı - Son Dakika


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