Mozambik'te Sel Felaketi: 111 Ölü
Mozambik'te Sel Felaketi: 111 Ölü

20.01.2026 11:19
Mozambik'te etkili olan şiddetli yağışlarla oluşan sellerde 111 kişi hayatını kaybetti, kurtarma çalışmaları sürüyor.

Mozambik'te yağmur dönemi boyunca etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 111 kişi hayatını kaybetti, 98 kişi yaralandı.

Ulusal Afet Yönetimi Enstitüsünden (INGD) Mozambik'te yağmur dönemi boyunca meydana gelen sellere ilişkin veriler açıklandı.

Buna göre, şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 111 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kayboldu, 98 kişi yaralandı.

Mozambik hükümeti, selden etkilenenlere yardım etmek için 6 helikopter ve 4 uçak görevlendirdiğini duyurdu.

Hükümet sözcüsü Inocencio Impissa, yaptığı açıklamada, "Arama, kurtarma çalışmalarında ve lojistik hizmetlerinde 14 tekne, 6 helikopter ve 4 uçak kullanıyoruz." dedi.

Impissa, ulusal hava yolu şirketi LAM'ın kara yolu bağlantısının kesildiği Maputo ile Gaza bölgeleri arasında günde iki sefer düzenlemeye başladığını aktardı.

Hükümet yetkilileri, sel nedeniyle ülkeyi Güney Afrika ve Esvatini'ye bağlayan iki ana demir yolu hattındaki tren seferlerinin de askıya alındığını duyurdu.

Mozambik hükümeti, sel nedeniyle Gaza'nın yüzde 40'ının ve Maputo'daki birkaç bölgenin sular altında kaldığını ve en az 152 kilometrelik ulusal yolun tamamen tahrip olduğunu tahmin ediyor.

Selden mahsur kalan yüzlerce aile için kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

11:26
Türk amatör futbolunun sembol isimlerinden Hatay Yurdakul vefat etti
Türk amatör futbolunun sembol isimlerinden Hatay Yurdakul vefat etti
11:24
Fuhuş iddialarına Bahçeli’den olay benzetme: Önüne gelen Bihter-Behlül olmuş
Fuhuş iddialarına Bahçeli'den olay benzetme: Önüne gelen Bihter-Behlül olmuş
11:17
Bahçeli’den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz
10:43
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi Haritaya dikkatli bakın
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi! Haritaya dikkatli bakın
10:36
Deniz Akkaya tutuklandı
Deniz Akkaya tutuklandı
10:28
Özel jetteki Ayşe Sağlam’ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı
Özel jetteki Ayşe Sağlam'ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı
