Mozambik'te Sel Felaketi: 111 Ölü

Mozambik'te yağmur dönemi boyunca etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 111 kişi hayatını kaybetti, 98 kişi yaralandı.

Ulusal Afet Yönetimi Enstitüsünden (INGD) Mozambik'te yağmur dönemi boyunca meydana gelen sellere ilişkin veriler açıklandı.

Buna göre, şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 111 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kayboldu, 98 kişi yaralandı.

Mozambik hükümeti, selden etkilenenlere yardım etmek için 6 helikopter ve 4 uçak görevlendirdiğini duyurdu.

Hükümet sözcüsü Inocencio Impissa, yaptığı açıklamada, "Arama, kurtarma çalışmalarında ve lojistik hizmetlerinde 14 tekne, 6 helikopter ve 4 uçak kullanıyoruz." dedi.

Impissa, ulusal hava yolu şirketi LAM'ın kara yolu bağlantısının kesildiği Maputo ile Gaza bölgeleri arasında günde iki sefer düzenlemeye başladığını aktardı.

Hükümet yetkilileri, sel nedeniyle ülkeyi Güney Afrika ve Esvatini'ye bağlayan iki ana demir yolu hattındaki tren seferlerinin de askıya alındığını duyurdu.

Mozambik hükümeti, sel nedeniyle Gaza'nın yüzde 40'ının ve Maputo'daki birkaç bölgenin sular altında kaldığını ve en az 152 kilometrelik ulusal yolun tamamen tahrip olduğunu tahmin ediyor.

Selden mahsur kalan yüzlerce aile için kurtarma çalışmaları devam ediyor.