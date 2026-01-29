MSB: TSK Barış Pınarı\'ndan çekilmedi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Barış Pınarı bölgesindeki bazı bölgelerden çekildiği yönündeki haberlerin doğru olmadığını bildirdi.

Bakanlık kaynakları konuya ilişkin açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı bölgesindeki bazı bölgelerden çekildiği yönündeki haberler doğru değildir. TSK bölgede Suriye hükümeti ile koordineli şekilde faaliyetlerine devam etmektedir. Bu tarz dezenformasyon içeren maksatlı haberlere itibar edilmemesi, sadece resmi açıklamaların dikkate alınması önem arz etmektedir." denildi.

BARIŞ PINARI HAREKATI

Türkiye'nin, güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştı.

OPERASYON 2019'DA YAPILDI

Türkiye, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında, güvenliğini tehdit eden terör örgütü YPG/PKK başta olmak üzere Suriye'nin kuzeyinde mevcut teröristleri etkisiz hale getirmek ve sınır güvenliğini sağlamak için 9 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Ekim 2019'da Twitter hesabından, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ'a karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığını bildirmişti.

TSK, ilk günün sonunda 22.30 sularında Tel Abyad'dan Fırat'ın doğusundaki topraklara giriş yaptı.

Harekatın ikinci günü, muhaliflerin oluşturduğu Suriye Milli Ordusu (SMO), öğle saatlerinde Tel Abyad'a, akşam saatlerinde ise Rasulayn'a girdi.

Harekatın 4. gününde Rasulayn ilçe merkezi, 5. gününde de Tel Abyad ilçe merkezi YPG/PKK'lı teröristlerden temizlendi.

SMO askerleri, TSK'nın desteğiyle güneyde daha derin bölgelere ilerlemeyi başardı. Harekatın 4. gününde SMO askerleri, harekatın en stratejik hedeflerinden biri olan M4 kara yoluna ulaştı.

Harekatla, 4 bin kilometrekareden fazla alana yayılmış yaklaşık 600 yerleşim yeri terörden arındırıldı.