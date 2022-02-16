Mucur Millet Bahçesi'nin ihalesi tamamlandı - Son Dakika

Mucur Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, Mucur Millet Bahçesi'nin yer tesliminin kısa sürede yapılacağını bildirdi.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, TOKİ Başkanı Ömer Bulut'u, AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan ile ziyaret ettiklerini belirtti.

Mucur'a yapılacak millet bahçesinin ihalesinin sonuçlandığını, yaklaşık 20 milyonluk yatırımın halkın hizmetine sunulacağını anlatan Yılmaz, Yenice Mahallesi'ndeki belirli adaların yer seçim kriterleri arasında olduğunu, toplam 44 bin 11 metrekarelik alanı kapsadığını ifade etti.

Gelecek nesillerin daha yeşil ortamlarda yaşamasına imkan sağlamak, kişi başına düşen yeşil alan miktarını 15 metrekareye çıkarmak için çalıştıklarını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Mucur Millet Bahçesi'nin yer teslimi kısa sürede yapılacak. Yapımına başlanacak Millet Bahçesi'nde yürüyüş, bisiklet ve gezinti yolları, çocuk oyun alanları, spor alanları olacak. Tema ve meyve bahçelerinin bulunacağı millet bahçesi, bitki ve peyzajı ile Mucur'a yeni soluk getirecek. Bu projede bizlere desteğini esirgemeyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, TOKİ Başkanı Ömer Bulut'a, AK Parti Kırşehir Milletvekilimiz Mustafa Kendirli ve AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan'a teşekkür ederim."