Üye Girişi
Mucur Millet Bahçesi'nin ihalesi tamamlandı - Son Dakika

Mucur Millet Bahçesi'nin ihalesi tamamlandı

16.02.2022 17:25
Mucur Millet Bahçesi'nin ihalesi tamamlandı

Mucur Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, Mucur Millet Bahçesi'nin yer tesliminin kısa sürede yapılacağını bildirdi.

Mucur Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, Mucur Millet Bahçesi'nin yer tesliminin kısa sürede yapılacağını bildirdi.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, TOKİ Başkanı Ömer Bulut'u, AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan ile ziyaret ettiklerini belirtti.

Mucur'a yapılacak millet bahçesinin ihalesinin sonuçlandığını, yaklaşık 20 milyonluk yatırımın halkın hizmetine sunulacağını anlatan Yılmaz, Yenice Mahallesi'ndeki belirli adaların yer seçim kriterleri arasında olduğunu, toplam 44 bin 11 metrekarelik alanı kapsadığını ifade etti.

Gelecek nesillerin daha yeşil ortamlarda yaşamasına imkan sağlamak, kişi başına düşen yeşil alan miktarını 15 metrekareye çıkarmak için çalıştıklarını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Mucur Millet Bahçesi'nin yer teslimi kısa sürede yapılacak. Yapımına başlanacak Millet Bahçesi'nde yürüyüş, bisiklet ve gezinti yolları, çocuk oyun alanları, spor alanları olacak. Tema ve meyve bahçelerinin bulunacağı millet bahçesi, bitki ve peyzajı ile Mucur'a yeni soluk getirecek. Bu projede bizlere desteğini esirgemeyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, TOKİ Başkanı Ömer Bulut'a, AK Parti Kırşehir Milletvekilimiz Mustafa Kendirli ve AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan'a teşekkür ederim."

YORUMLAR
500

Atılgan Yılmaz, Milletvekili, Ömer Bulut, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mucur Millet Bahçesi'nin ihalesi tamamlandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:50 Dünyaca ünlü hoca Bielsa ile ilk görüşme gerçekleşti!
16:39 Yeni tedavi yöntemiyle dünyada HIV virüsünü yenen 3'üncü kişi oldu
16:37 Gündemin zirvesindeki Murat Sancak yayına katıldı, sosyal medya ayağa kalktı!
16:35 Savaş çıkacak mı? Ukraynalı gençler, siper kazarak Putin'i durduracaklarını sanıyor
16:35 Köpekbalığı denizde yüzen adamı yedi, çevredekiler sadece izleyebildi!
16:14 Fatih Altaylı: Atatürk'ün elini ayağını öpseniz yeridir
16:08 Yavuz Seçkin'den olay itiraf: Çok kişinin ayağını kaydırdım
16:05 KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: HDP aday çıkarırsa cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalır, riskler de artar!
16:05 Merkez Bankası yarın faiz kararını açıklayacak! İşte ekonomistlerin son tahminleri
16:01 64 milyonun sadece 20 milyonu kayıtlı ve tam zamanlı çalışıyor!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 17:34:14. #1.11#
SON DAKİKA: Mucur Millet Bahçesi'nin ihalesi tamamlandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement