Mudanya\'da Araziler Protesto Edildi

04.01.2026 17:59
Mudanya'da mahalleli, belediyenin arazileri satışa çıkarmasına traktör konvoyuyla karşı çıktı.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde, belediyeye ait arazilerin satışa çıkarılmasına karşı çıkan mahalleli karara tepki gösterdi. Arazilerinin mahallelerine ait olduğunu iddia eden çiftçiler, traktörleriyle konvoy oluşturup eylem yaptı.

Mudanya Belediyesi'nin Hançerli, Söğütpınar, Çınarlı, Çayönü, Emirleryenicesi ve Hasköy mahallelerinde bulunan belediyeye ait arazileri satışa çıkarmasına mahalleliler tepki gösterdi. Söz konusu arazilerde nesillerdir çiftçilik yaptıklarını belirten vatandaşlar, traktörleriyle konvoy oluşturdu. Öğle saatlerinde Yıldıztepe mevkiinde toplanan köylüler, buradan hareket ederek Mudanya sahil şeridi ve BUDO İskelesi güzergahında korna çalarak ilerledi. İlçe sakinlerinin de alkışlarla destek verdiği eylemde, traktörlerin üzerindeki 'Toprağıma dokunma' ve 'Geleceğimiz satılık değil' dövizleri dikkat çekti. Konvoy Belediye binasının karşısında son buldu.

'BİZ ONU BAŞKAN SEÇTİK, MUDANYA'NIN TAPUSUNU VERMEDİK'

Mahalle muhtarlarının da katıldığı eylemde, kararın geri çekilmesi için yetkililere çağrı yapıldı. Burada düzenlenen basın açıklamasında konuşan Tüm Üretici Köylüler Sendikası Mudanya Başkanı Mehmet Eker, belediye yönetimini eleştirdi. Kararın şeffaf olmadığını ve köy halkının yok sayıldığını belirten Eker, "Cuma günü Dernekler Yerleşkesi'nde protesto yaptık. O gün orada satış ihalesinin orada olacağını, ama protesto nedeniyle yerinin değiştirileceğini öğrendik. Bu hukuksuzdur. Yani bir yer belirlendiyse orada yapılması gerekir. Biz orada olacağız. Bugüne kadar küfretmeden, hakaret etmeden, bağırmadan, yıkmadan ne yaptıysak yarın sabah da onu yapacağız. Eğer aklı başına toplayıp da ihaleyi iptal etmezlerse protestomuza devam edeceğiz. Bu rahatlama eylemi değil. Bizim amacımız o köy mallarını kurtarmak. Kooperatifi olan köylere tekrar geri vermek. Buraların hepsi tarım arazisi. Yıllarca hayvancılık da yapıldı, tarım da. Biz kazanacağız. Biz kendi malımızın kavgasını veriyoruz" dedi.

Üç aydır mücadele verdiklerini belirten Eker, "Mudanya'da belediye başkanı seçtik onu, Mudanya'nın tapusunu vermedik ki. Mudanya'nın tapusu bizim, halkın. Bu kadar basit" diye konuştu.

Protesto sırasında emniyet güçleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Mudanyalı köylüler, taleplerine yanıt alana kadar eylemlerine devam edeceklerini belirterek olaysız bir şekilde dağıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Belediye, Güncel, Son Dakika

