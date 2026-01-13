Bursa'da Lodos ve Yangın Paniği - Son Dakika
Bursa'da Lodos ve Yangın Paniği

Bursa\'da Lodos ve Yangın Paniği
13.01.2026 09:23
Mudanya'da bir köyde yangın, diğerinde şiddetli lodos hasara yol açtı; can kaybı yok.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde iki ayrı köyde lodos ve yangın paniği yaşandı.

Haskö'de sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın, iki katlı bir çiftlik evinin üst katında çıktı. Yangın kısa sürede çatı katına yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, 6 araçla müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar oluştu.

Mürselköy'de ise şiddetli lodos hasara yol açtı

Köy mezarlığında bulunan selvi ağaçları fırtınanın etkisiyle devrilirken, bazı ahırların çatıları uçtu. Devrilen ağaçlar, Mahalle Muhtarı Mehmet İlhan'ın girişimleriyle kısa sürede bulundukları yerden kaldırıldı. Olay sırasında ahırlar ve mezarlık çevresinde kimsenin bulunmaması ise muhtemel bir facianın önüne geçti. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler

Son Dakika 3-sayfa Bursa'da Lodos ve Yangın Paniği - Son Dakika

SON DAKİKA: Bursa'da Lodos ve Yangın Paniği - Son Dakika
