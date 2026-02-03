Mudanya\'da \'Mübadil Öyküleri\' Tiyatrosu Sahnelendi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Mudanya Mütarekesi'nin imzalanmasının 103'üncü yılı etkinlikleri kapsamında "Mübadil Öyküleri" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Neo Sahne Tiyatro Topluluğu tarafından Neo Sahne'de izleyiciyle buluşturulan oyun, Türkiye ile Yunanistan arasında 30 Ocak 1923'te imzalanan Türk-Rum Nüfus Mübadelesi Anlaşması'nın ardından zorunlu göçe tabi tutulan insanların yaşadıkları zorlukları konu alıyor.

Mehmet Tamer Uyar'ın yönetmenliğini üstlendiği oyunda, mübadele sürecinde yaşanan acılar, göç edenlerin umutları ve özlemleri sahneye taşındı.

Çevre il ve ilçelerden gelen çok sayıda tiyatroseverin izlediği oyun, izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

Oyun sonunda barış ve kardeşlik mesajları verilirken, yönetmen Mehmet Tamer Uyar, sahne performansları dolayısıyla oyunculara ve oyuna ilgi gösteren izleyicilere teşekkür etti.

Yoğun ilgi gören oyunun, ilerleyen günlerde yeniden sahneleneceği öğrenildi.