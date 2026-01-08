Mudanya'da Tarihi Kilise Fırtına Nedeniyle Çöktü - Son Dakika
Son Dakika Logo
3-sayfa

Mudanya'da Tarihi Kilise Fırtına Nedeniyle Çöktü

Mudanya\'da Tarihi Kilise Fırtına Nedeniyle Çöktü
08.01.2026 14:00
Bursa'nın Mudanya ilçesindeki Aydınpınar Kilisesi fırtına sonucu kısmen çöktü, hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Aydınpınar Mahallesi'nde bulunan tarihi Aydınpınar Kilisesi, etkili olan fırtına nedeniyle kısmen çöktü. Olayda çevredeki yapılar da zarar görürken, mahalle muhtarı yetkililere acil çağrıda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Aydınpınar Mahallesi'nde sabah saatlerinde etkisini artıran şiddetli fırtına, tarihi kilise yapısının bir bölümünün çökmesine neden oldu. Yıkılan duvardan kopan taşlar, Aydınpınar Camii'nin minaresi, şadırvanı ve musalla taşında hasara yol açtı. Ayrıca park halinde bulunan bir aracın üzerine düşen taşlar nedeniyle araçta maddi zarar meydana geldi.

Olay sırasında bölgede kimsenin bulunmaması nedeniyle şans eseri yaralanan olmadı. Yaşananların ardından Aydınpınar Mahallesi Muhtarı Ekrem Asa, yapı çevresinin güvenli hale getirilmesi ve muhtemel yeni çökme riskine karşı acil önlem alınması çağrısında bulundu.

İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edilirken, hasar tespit ve güvenlik çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Son Dakika 3-sayfa Mudanya'da Tarihi Kilise Fırtına Nedeniyle Çöktü - Son Dakika

15:34
Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Başarılı bir sezon dileriz
Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Başarılı bir sezon dileriz
14:51
Bayhan’ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
14:14
Yalova’da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor Yolcular 2 saattir mahsur
Yalova'da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor! Yolcular 2 saattir mahsur
14:13
İstanbul’u fırtına vurdu Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu
İstanbul'u fırtına vurdu! Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
13:20
Suriye’de tansiyon çok yüksek Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
Suriye'de tansiyon çok yüksek! Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
SON DAKİKA: Mudanya'da Tarihi Kilise Fırtına Nedeniyle Çöktü - Son Dakika
