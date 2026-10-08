Müge Anlı'da babasını arayan Hamid'in 2 saatte 480 bin TL kazandığı iddia edildi - Son Dakika
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Müge Anlı'da babasını arayan Hamid'in 2 saatte 480 bin TL kazandığı iddia edildi

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Müge Anlı\'da babasını arayan Hamid\'in 2 saatte 480 bin TL kazandığı iddia edildi
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında babasını aramasıyla tanınan Hamid, bu kez TikTok'ta açtığı canlı yayınla dikkat çekti. İlk yayınında yaklaşık 30 bin izleyiciye ulaştığı belirtilen Hamid'e izleyicilerden çok sayıda sanal hediye geldi. Hamid'in yalnızca 2 saatlik yayından yaklaşık 480 bin TL kazandığı iddia edildi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında babasını aramasıyla tanınan Hamid, TikTok'ta canlı yayın yapmaya başladı. İlk yayınındaki izleyici sayısı ve kazandığı öne sürülen para dikkat çekti.

MÜGE ANLI'DAN SONRA TİKTOK'TA YAYIN AÇTI

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına babasını bulmak için katılan Hamid, bu kez farklı bir gelişmeyle adından söz ettirdi. Programdaki hikayesiyle geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınan Hamid, TikTok üzerinden canlı yayın yapmaya başladı. Hamid'in ilk canlı yayınına gösterilen ilgi ve izleyicilerden gelen sanal hediyeler, kısa sürede dikkat çekici rakamlara ulaştı.

Müge Anlı'da babasını arayan Hamid'in 2 saatte 480 bin TL kazandığı iddia edildi

İLK YAYININDA 30 BİN İZLEYİCİYE ULAŞTI

Hamid'in TikTok'taki ilk canlı yayınında ortalama 30 bin izleyiciye ulaştığı belirtildi. Müge Anlı'nın programında babasını ararken tanınan Hamid'in bu kez canlı yayın üzerinden izleyicileriyle buluşması, kendisine gösterilen ilginin farklı bir alana taşındığını ortaya koydu. Yayın boyunca izleyiciler Hamid'e çeşitli sanal hediyeler gönderdi. TikTok'ta canlı yayın yapan kullanıcılara gönderilen bu hediyeler, platformun belirlediği koşullar doğrultusunda kazanca dönüşebiliyor. 

2 SAATTE 480 BİN TL KAZANDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Hamid'in ilk yayınıyla ilgili en dikkat çekici gelişme ise kazancına ilişkin ortaya atılan rakam oldu. Hamid'in yalnızca 2 saat süren canlı yayından yaklaşık 480 bin TL kazandığı iddia edildi.

Müge AnlıMagazinHediyeSon Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Tarzoptik Optik Tarzoptik Optik:
    İşte ülkedeki krz sayıları :)) tik tok instagram o bu .. valla çok şükür ins yada tik tok kullanmıyorum … demekki ülkede harbiden aşırı krz var 6 0 Yanıtla
    Murat Güler Murat Güler:
    Hakketen doğru çok krz var ve bu tiktokta gereksiz ne kadar insan varsa bu krerizler sayesinde çalışmadan sefa sürüyorlar 1 0
  • jbsxdyxxxc jbsxdyxxxc:
    Malesef Çok mal var Türkiyede 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Müge Anlı'da babasını arayan Hamid'in 2 saatte 480 bin TL kazandığı iddia edildi - Son Dakika
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