Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Hasan Özcan Yaşamevi İçin Başvurular Başladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile İzan Otelcilik A.Ş. arasında yapılan bağış protokolüyle hayata geçirilen Hasan Özcan Yaşamevi için başvurular başladı. Belediye, vatandaşların her yaşta huzurlu ve güvenli bir yaşam sürmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait 2 bin 375 metrekare parsel alanı üzerine inşa edilen tesis, 50 oda ve 100 kişi kapasitesi ile hizmet verecek. Hasan Özcan Yaşamevi'nin açılışı 17 Kasım Pazartesi günü yapılacak.

Modern ve konforlu yaşam alanları

Yaşamevi içerisinde 22 metrekare ile 36,5 metrekare arasında değişen 50 adet çift kişilik oda bulunuyor. Odaların tamamında bireysel banyo ve tuvalet yer alırken, ayrıca her odada mini buzdolabı, oturma grubu, televizyon, klima, karyola, gardırop, etejer, masa ve sandalye bulunuyor. Yaşlı odalarının bulunduğu her katta ortak kullanılacak çamaşırhane ve mutfak yer alırken, sakinlerin sağlık durumlarının düzenli takibi için her katta sağlık servisi odası yer alıyor.

Yapı içerisinde ayrıca resim atölyesi, konferans salonu, kütüphane, yemekhane, mescit, kuaför, atölye, çok amaçlı salon, kat mutfakları, çamaşır, berber ve ütü odaları yer alıyor. Yaşamevi'nde Merkezi ısıtma-soğutma sistemi, 400 KVA jeneratör ve hemşire çağrı sistemiyle konfor ve güvenlik ön planda tutuldu. Ayrıca 7/24 kayıt yapan kamera sistemi ile yangın ihbar ve anons sistemleri tesis edilerek güvenlik en üst düzeyde sağlandı.

Uzman kadro ile 7/24 hizmet

Hasan Özcan Yaşamevi'nde, Sorumlu Müdür, Doktor, Sosyal Çalışmacı, Diyetisyen, Psikolog, Fizyoterapist, Hemşire, Yaşlı Bakım Elemanı ve diğer destek personelinden oluşan 48 kişilik profesyonel ekip, 7 gün 24 saat yaşamevi sakinlerine hizmet verecek.

Kimler başvurabilir?

Başvuru yapacak kişilerin 60 yaş ve üzerinde olması, günlük yaşam faaliyetlerini (yeme, içme, banyo, tuvalet gibi) bağımsız bir şekilde sürdürebilmesi, yatağa bağımlı olmaması, sürekli tıbbi tedavi veya bakıma ihtiyaç duymaması, beden fonksiyonlarında kendi ihtiyaçlarını karşılamaya engel bir durum veya hastalığın bulunmaması şartı aranıyor.

Başvuru sahiplerinin ruhsal sağlıklarının yerinde olması, bulaşıcı veya sürekli tedavi gerektiren ağır bir hastalığa sahip olmamaları ve herhangi bir bağımlılıklarının bulunmaması gerekiyor.

Başvuru için gerekli belgeler

Hasan Özcan Yaşamevi'ne başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, başvuru dilekçesi, sağlık raporu, nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah belgesi ve adli sicil kaydı belgelerini hazırlayarak, başvuruda bulunabiliyor. Vatandaşlar başvuru süreci ve gerekli belgelerle ilgili detaylı bilgiye ise 444 48 01 numaralı Muğla Büyükşehir Belediyesi çağrı merkezi üzerinden ulaşabilecek.

"Hasan Özcan Yaşamevi'mize başvurular başladı"

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ünsal Paşalı, yaşamevine ilişkin yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Büyükşehir Belediyemiz ve İzan Otelcilik A.Ş. arasında imzalanan bağış protokolü kapsamında hayata geçirilen 100 kişi kapasiteli Hasan Özcan Yaşamevi'mize başvurular başladı. Yaşamevimize 60 yaş ve üzeri, günlük yaşam faaliyetlerini bağımsız yapabilen yaş almış çınarlarımız başvurabilecek.

Yaşamevimizde kütüphane, sosyal üniteler, çok amaçlı salonlar, doktor odası, fizyoterapi odası, diyetisyen odası, idari üniteler gibi birçok alan mevcuttur. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın yaş almış vatandaşlarımıza vermiş olduğu önem doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz."

"Bu proje, geleceğe yönelik bir sorumluluk anlayışının da göstergesi"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Hasan Özcan Yaşamevi'nin kente kazandırılmasının yaş almış vatandaşlar için büyük bir anlam taşıdığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Muğla'mızda her yaştan vatandaşımızın kendini güvende, değerli ve mutlu hissettiği bir kent yaşamı oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Hasan Özcan Yaşamevi de bu anlayışın en güzel örneklerinden biri oldu.

Yaşamlarının bu özel döneminde büyüklerimizin yalnız hissetmemeleri, sosyal yaşamdan kopmadan huzurlu ve konforlu bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri bizim için çok önemli. Burada sadece bir bina inşa etmedik, aynı zamanda sevgi, saygı ve dayanışma temelleri üzerine kurulu bir yaşam alanı oluşturduk.

Büyükşehir Belediyesi olarak, büyüklerimizin hayatlarının her anında yanlarında olmayı, onların ihtiyaç duydukları desteği en iyi koşullarda sağlamayı görev biliyoruz. Bu proje, aynı zamanda geleceğe yönelik bir sorumluluk anlayışının da göstergesi. Çünkü biz biliyoruz ki bir kentin gerçek değeri, büyüklerine verdiği kıymetle ölçülür. Bu anlayışla, Muğla'mızda yaş almış vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için yeni projeler üretmeye, onların mutluluğu ve refahı için çalışmaya devam edeceğiz."