Muğla
Büyükşehir'de Gürün
ile yola devam
MUĞLA'da yerel seçimlerden resmi olmayan sonuçlarına göre Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı, Millet İttifakı'nın CHP
'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Gürün
zaferle ayrılan isim oldu.
Muğla'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde en çok oyu Millet İttifakı'nın CHP'nin Belediye Başkan adayı Osman Gürün aldı. 1999 yılında yapılan yerel seçimlerde yüzde 37'lik bir oy oranıyla CHP'den Muğla Belediye Başkanı seçilen Gürün, o günden bu yana da koltuğunu kaptırmayarak istikrarını korudu. Gürün'ün Muğla'da beşinci dönemde başkanlığa seçilmesi üzerine partililer büyük coşku yaşadı.
ZAFERİNİ KUTLADI
Gürün zaferini, CHP'li Menteşe
Belediye Başkanı Bahattin Gümüş
ve partililer ile Cumhuriyet Meydanı
'nda kutladı. Yüzlerce kişinin katıldığı programda sık sık 'Kıskananlar çatlasın' sloganları atıldı. Partililer tarafından yakılan meşaleler ile ortalık aydınlanırken, Başkan Gürün'ü eşi Gülsüm Gürün yalnız bırakmadı. Yağmurlu
havaya aldırış etmeyen partililer, seçim aracından çalınan şarkılarla gönüllerince eğlendi.
Seçimi kazanan Osman Gürün, demokrasiye yakışır bir seçim süreci yaşandığını belirtip, Kimse birbirini kırmadı. İnsanlarımız düşüncelerini sandığa yansıttı. Oy veren ya da vermeyen herkese teşekkür ediyorum. Değerli hemşerilerimizden aldığımız görevle, yaşamaktan gurur duyduğumuz Muğla'mıza hizmet etmekten şeref duyuyoruz. Sevgi, saygı, hoşgörü ve güler yüzle hizmet anlayışı ile tüm Muğla'yı hizmetlerimizle kucaklamaya ve değer katmaya devam edeceğiz dedi.
İLÇELERDE KAZANAN BAŞKANLAR
Muğla'nın ilçelerinde ise resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazananlar şöyle Datça
'da CHP'li Abdullah Gürsel Uçar
, Milas
'ta CHP'li Muhammet Tokat
, Bodrum
'da CHP'li Ahmet Aras
, Yatağan
'da AK Partili Mustafa Toksöz
, Kavaklıdere
'de AK Partili Mehmet Demir
, Menteşe'de CHP'li Bahattin Gümüş, Ula
'da AK Partili İsmail Akkaya
, Marmaris
'te CHP'li Mehmet Oktay
, Ortaca
'da MHP
'li Alim Uzundemir
, Fethiye
'de CHP'li Alim Karaca
, Seydikemer
'de AK Partili Yakup Otgöz
, Dalaman
'da AK Partili Muhammet Karakuş
, Köyceğiz
'de AK Partili Kamil Ceylan.