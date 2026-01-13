Muğla'da 363 Tesis Kapatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Muğla'da 363 Tesis Kapatıldı

13.01.2026 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da 4014 otel denetlendi, 363'ü kapatıldı; turizm güvenliği için sıkı denetim sürüyor.

Muğla'da güvenli ve sürdürülebilir turizm çalışmaları kapsamında geçen yıl 4 bin 14 otel ve tesis denetlenirken, eksiklikleri tespit edilen 363 tesisin faaliyeti durdurularak kapatıldı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Valilik 75. Yıl Salonu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, turizm güvenliğinin en fazla önem verdikleri konuların başında geldiğini söyledi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekiplerin yıl boyunca belediyeler, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, emniyet ve jandarma ekipleriyle birlikte il genelindeki turistik tesislerde denetimler gerçekleştirdiğini belirten Akbıyık, bu kapsamda 4 bin 14 konaklama tesisinin denetlendiğini kaydetti.

Denetimler sonucunda uygun olmayan koşullar tespit edilen 363 tesisin eksikliklerini giderinceye kadar kapatıldığını aktaran Akbıyık, 850 işletmeye yönelik işlemlerin ise sürdüğünü ifade etti.

Amaçlarının ceza yazmak olmadığını vurgulayan Akbıyık, turizm güvenliğine ilişkin en küçük ayrıntıya dahi dikkat edilmesinin ülkeye gelen turist sayısının artmasına katkı sağlayacağını dile getirdi.

Turizm güvenliği kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığınca 5 bin 504 tekne ve yatın denetlendiğini belirten Akbıyık, eksiklikleri bulunan 462 tekne ve yata idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Göç İdaresi Müdürlüğünce 346 otelin denetlendiğini aktaran Akbıyık, bu kontrollerde 264 düzensiz göçmenin yakalandığını söyledi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin ise gıda güvenliği kapsamında 24 bin 387, turizm güvenliği kapsamında 10 bin 449 denetim gerçekleştirdiğini vurgulayan Akbıyık, 707 işletmeye idari yaptırım uygulandığını kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Turizm, Muğla, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da 363 Tesis Kapatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir
Trump’tan NATO’ya rest: Sizi ben kurtardım Trump'tan NATO'ya rest: Sizi ben kurtardım
Şanlıurfa’da sopayla darba 4 tutuklama Şanlıurfa'da sopayla darba 4 tutuklama
Silivri’de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada Silivri'de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada
Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı
İsmi birçok takımla anılıyordu Francesco Farioli 2 yıllık imzayı attı İsmi birçok takımla anılıyordu! Francesco Farioli 2 yıllık imzayı attı

15:14
Galatasaray transferde bombayı patlattı Yıldız isim geliyor
Galatasaray transferde bombayı patlattı! Yıldız isim geliyor
15:14
Bahçeli’nin sözünü hatırlattı Özel’den milyonlarca emekliyi mest edecek maaş önerisi
Bahçeli'nin sözünü hatırlattı! Özel'den milyonlarca emekliyi mest edecek maaş önerisi
14:21
DEM Parti’den Bahçeli’nin sözlerine yanıt: Sessiz kalın diyorlar, sessiz kalmayacağız
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine yanıt: Sessiz kalın diyorlar, sessiz kalmayacağız
14:14
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’ndan ilk görüntü
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'ndan ilk görüntü
13:52
Yeni operasyon an meselesi Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor
Yeni operasyon an meselesi! Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor
13:37
Adliyede kan aktı Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 15:34:46. #7.11#
SON DAKİKA: Muğla'da 363 Tesis Kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.