7. Milas Zeytin Hasat Şenliği başladı - Son Dakika

Muğla'nın Milas ilçesinde bu yıl yedincisi düzenlenen Milas Zeytin Hasat Şenliği başladı.

İlçede kortej yürüyüşü ile başlayan şenlik, Atapark'ta düzenlenen törenle devam etti.

Törende konuşan Muğla Valisi Orhan Tavlı, zeytin ve zeytinyağının tarihin her döneminde pek çok medeniyet tarafından, şifa kaynağı görülerek, umudun, bolluğun, mutluluğun sembolü olduğunu söyledi.

Muğla'daki 17 milyon zeytin ağacının 11 milyonunu tek başına Milas'ın barındırdığını belirten Tavlı, "Milas zeytinyağı, yoğun aroması ve kalitesiyle diğer zeytinyağlarından ayrılmaktadır. Milas zeytinyağı, Avrupa Birliği tarafından verilen Uluslararası Coğrafi İşarete sahip ilk ve tek Türk zeytinyağıdır. Bu tescil Milas zeytinyağının kalitesini garantilemiştir." dedi.

Tavlı, Milaslı zeytin ve zeytinyağı üreticilerini tebrik ederek, hasadın bol ve bereketli olmasını diledi.

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak da Muğla ve ilçelerinde yürüttükleri tarımsal destekleme projeleri ile zeytin ve zeytinyağının kalitesinin artırılmasına destek verdiklerini söyledi.

İleriki yıllarda zeytin ve zeytinyağı talebinin artacağını öngördüklerini kaydeden Saylak, kaliteli zeytin ve zeytinyağı verimi sağlayabilecek zeytinliklerin korunması ve geliştirilmesi hedefiyle çalıştıklarını belirtti.

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir de kürsüye gelerek telefonla Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye bağlandı.

Telefon bağlantısı ile şenliğe katılan Bakan Pakdemirli, AB'den coğrafi işareti bulunan Milas zeytinyağını beğeniyle kullandığını ifade ederek, tüm zeytin ve zeytinyağı üreticilerini her zaman olduğu gibi yine desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Şenlikte, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, CHP Muğla milletvekilleri Mürsel Alban, Suat Özcan ve Burak Özbay, İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat da zeytin ve zeytincilikle ilgili konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından alanda kurulan zeytin ve zeytinyağı stantları gezildi.

Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü de Milas yangınında zarar gören mahallelere memecik türü zeytin fidanı desteğinde bulundu.

İlçeye bağlı Kurudere Mahallesi'ndeki bir zeytin bahçesinde hasat etkinliği düzenlendi.

Hasat edilen zeytinler daha sonra soğuk sıkım yöntemi ile sıkılarak, katılımcılara tattırıldı.

Müzik dinletisi ve konser ile devam eden şenlik yarın da çeşitli etkinliklerle sürecek.