Muğla'da Apart Otel Çöktü

14.01.2026 17:10
Marmaris'te güçlendirme çalışması yapılan otel, sesler üzerine boşaltıldıktan sonra çöktü.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çöken apart otelde olay öncesi güçlendirme çalışması yapan işçilerin, binadan ses gelmesi üzerine yaklaşık 2 saat önce işi bırakıp binadan ayrıldıkları ortaya çıktı.

Olay, Siteler Mahallesi 153 sokak üzerindeki Begonville Hotel isimli apart otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, güçlendirme çalışması yapılan apart otel büyük bir gürültü ile çöktü. Olayın ardından bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre binada herhangi bir kişinin bulunmadığı öğrenildi. Ekiplerce bina çevresinde güvenlik önlemi alındı.

"AFAD ve itfaiye ekipleri dinleme yaptı"

Çöken otelin bulunduğu alana gelen AFAD ve itfaiye ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. 8 kişiden oluşan ekip enkazda teknik ve fiziki dinleme yaptı. Herhangi bir bulguya rastlamayan ekipler tutanak tutarak çalışmayı sonlandırdı. Binanın çöküş sebebinin bilirkişi raporlarının ardından belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

"İşçiler bina çökmeden dışarı çıkmış"

Apart otelde güçlendirme çalışması yapan ekiplerin binadan çatırdama sesleri gelmesi üzerine binayı terk ettikleri, yaklaşık iki saat sonra da binanın çöktüğü öğrenildi.

Öte yandan yıkılan binaya ait kalıntıların temizlenmeye başlandığı sokak güvenlik sebebiyle araç ve yaya girişine kapatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

