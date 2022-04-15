Muğla'da diyabet hastası çocukların parmak uçları artık acımayacak - Son Dakika
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Muğla'da diyabet hastası çocukların parmak uçları artık acımayacak

15.04.2022 20:25
Muğla'da diyabet hastası çocukların parmak uçları artık acımayacak

Muğla'da, tip 1 diyabet hastası 71 çocuğa sensörlü glikoz ölçüm cihazı verildi.

Muğla'da, tip 1 diyabet hastası 71 çocuğa sensörlü glikoz ölçüm cihazı verildi.

Muğla Valiliği koordinesinde İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında diyabet hastası çocukların ihtiyacı olan sensörlü glikoz ölçüm cihazının temini yapıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi uzmanı Dr. Gülay Can Yılmaz, sunum yaparak cihazın kullanımı hakkında bilgi verdi.

Türkiye genelinde 18 yaş altı diyabetli çocuk sayısının 20 bin civarında olduğunu belirten Yılmaz, Muğla'da ise bu rakamın 200 civarında olduğunu kaydetti.

Diyabetli çocukların günlük kan şekeri ölçümü ile 8-10 defa parmakları delinerek yapılan ölçümün artık sensör cihazı ile parmaklar delinmeden yapılacağını anlatan Yılmaz, cihazın tedarik edilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan ise bundan sonra kentte diyabet hastası çocukların parmakları acımadan yaşantılarına devam edeceğini söyledi.

Gökcan, bugün 71 çocuğa cihaz dağıtılacağını ancak kent genelinde bulunan 200 çocuğa da cihazların ulaştırılacağını ifade etti.

Törene, Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, Sağlık İl Müdürü Ali Burak Mülayim, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Osman Toprakçı, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Turhan Togan ve aileler katıldı.

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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Muğla Valiliği, Çocuk, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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