Muğla'da Fethiye-Ölüdeniz Yolunda Büyük Altyapı Yatırımı

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye- Ölüdeniz yolunda gerçekleştirdiği 328 milyon liralık yol ve altyapı yatırımı kapsamında 2. etap çalışmalarına devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kentin 13 ilçesinde sorumluluk alanındaki yollarda yatırımlarını sürdürüyor. Fethiye-Ölüdeniz yolunda gerçekleştirdiği 328 milyon liralık yatırımın 1. ve 3. etabını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, Ovacık-Şehir içi 2. etap çalışmalarına başladı.

Tamamlanan 1. etap Patlangıç–Ovacık çalışmaları kapsamında 2 bin 400 metre pmt serimi, bitümlü temel serimi, binder serimi, 2 bin 100 metre otokorkuluk ve 300 metre bordür imalatı yapıldı. Ortalama yol genişliği 15 metre oldu.

Projenin 3. etabı Hisarönü–Ölüdeniz'de ise 2 bin 650 metre BSK ve pmt serimi, bin 173 metre otokorkuluk, 2 bin 200 metre içme suyu hattı, 300 metre motorcu dostu bariyer, 2 bin 730 metre bordür, bin 865 metrekare parke ve 2 bin 550 metre hendek beton kaplama çalışmaları tamamlandı.

Genel proje kapsamında 11 bin metre sıcak asfalt serimi, 2 bin 200 metre içme suyu hattı, bin 600 metre yağmur suyu hattı ve 6 bin 500 metre çelik otokorkuluk yapımı yer alıyor.

Çalışmaların dört etapta tamamlanması planlanırken, 4. etap kapsamında Ölüdeniz–Kayaköy yolundaki uygulamalar 2 bin metrelik 200'lük duktil içme suyu hattının imalatıyla başladı.

"Bir vatandaş olarak gurur duyuyorum"

Mahalle sakinlerinden Hüseyin Göktepe, "Bu yolu sürekli kullanıyorum ve yapılan çalışmaları yakından görüyorum. Bir vatandaş olarak gurur duyuyorum. Bu yolun yapılması turizm için çok önemli. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ovacık esnafından Ergün Kocagöz yol çalışmalarından duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Yol medeniyettir. Turizmin gözbebeği Ölüdeniz'de yapılan bu çalışmalar için Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a çok teşekkür ederim. Yapılan yol adeta uçak pisti gibi oldu" dedi.

"Bu çok büyük bir yatırım ve son derece önemli bir güzergah"

Ölüdeniz Mahalle Muhtarı Kaya Kaya, "Geçen yıl başlayan Fethiye–Ölüdeniz yol çalışmasının 2. etabı başladı. Bu çok büyük bir yatırım ve son derece önemli bir güzergah. Bu yollar turizmin can damarı. Ölüdeniz, dünyaca ünlü bir yer ve turizme açılan bir pencere konumunda. Bu yatırım için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nda görevli Harita Teknikeri Süleyman Soy, tamamlanan etapların ardından 2. etap çalışmalarının hızla sürdüğünü ifade ederek, şunları söyledi:

"2. Etap Ovacık–Şehir içi güzergahında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu etap kapsamında; 7 bin metre uzunluğunda yağmur suyu hattı, kaldırım düzenlemeleri, sıcak asfalt serimi, istinat duvarı yapımı ve dönel kavşak düzenlemeleri hayata geçirilecektir. 4. etap Ölüdeniz–Kayaköy yolundaki çalışmalarımız da 2 bin metrelik 200'lük duktil içme suyu hattı ile başlamıştır. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın çağdaş, güvenli ve konforlu bir kent oluşturma vizyonu doğrultusunda, çalışmalarımıza devam edeceğiz."

"Sorumluluğumuzun bilinciyle hareket ediyoruz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise Fethiye–Ölüdeniz yolundaki çalışmaların bölge için büyük önem taşıdığını belirterek, "Fethiye ve Ölüdeniz, sadece Muğla'nın değil Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi. Bu bölgede yaptığımız her yatırım, hem vatandaşlarımızın günlük yaşamını hem de turizmimizi doğrudan etkiliyor. Amacımız hem yerel halkın hem de Muğla'mıza gelen misafirlerimizin güvenli, konforlu ve kesintisiz bir ulaşıma sahip olması. Çalışmalarımızı etaplar halinde sürdürüyor sorumluluğumuzun bilinciyle hareket ediyoruz" diye konuştu.