Muğla'da Karla Mücadele

28.01.2026 14:23
Menteşe ve Köyceğiz'de belediye ekipleri, kapanan yolları karla mücadele çalışmalarıyla açtı.

Muğla'nın Menteşe ve Köyceğiz ilçelerinde belediye ekipleri, yüksek kesimlerde kardan kapanan yolları ulaşıma açtı.

Menteşe ve Köyceğiz ilçelerinin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oldu.

Belediye ekipleri, karın ardından kapanan kara yollarını açarak vatandaşların ulaşımda sorun yaşamamasını sağladı.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, kent genelinde birkaç gündür olumsuz hava koşullarının etkili olduğunu belirterek, ekiplerin ilk andan itibaren sahada görev yaptığını söyledi.

Vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için gerekli önlemlerin alındığını bildiren Aras, Kozağaç Mahallesi ile Kavaklıdere ilçesini birbirine bağlayan yolda yoğun kar yağışı nedeniyle ekiplerin gece boyunca aralıksız çalışma yürüttüğünü kaydetti.

Köyceğiz ilçesine bağlı Otmanlar Mahallesi'nde de kar yağışının etkili olduğu, belediye ekiplerinin bölgede kar küreme çalışması yaparak yolları ulaşıma açtığı bildirildi.

Kaynak: AA

