Muğla'da Oryantiring Milli Takım Kampı

30.01.2026 10:40
Milli Takım Antrenman Kampı, Muğla'da genç sporcuların uluslararası başarıları için sürüyor.

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından düzenlenen Milli Takım Antrenman Kampı, Muğla'nın eşsiz doğasında devam ediyor. Kamp kapsamında milli sporcular, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş'ı makamında ziyaret etti.

Türkiye Oryantiring Federasyonu'nun 2026 faaliyet programında yer alan Milli Takım Antrenman Kampı, Muğla ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. 16-21 yaş arası 40 sporcu ve 7 kişilik teknik kadronun katılımıyla düzenlenen kamp, genç sporcuların uluslararası arenadaki başarı çıtasını yükseltmeyi hedefliyor.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdürü Kazım Açıkbaş, Muğla'nın sadece turizmle değil, spor altyapısıyla da ön plana çıktığını belirtti. Açıkbaş, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Milli Takım kampının ilimizde gerçekleştirilmesinden büyük gurur ve memnuniyet duyuyoruz. Muğla'nın sahip olduğu spor altyapısı ve doğal parkurlar, sporcularımızın gelişimi için eşsiz bir fırsat sunuyor. Bu tür organizasyonlar, hem milli sporcularımızın başarısına katkı sağlıyor hem de Muğla'nın spor turizmi vizyonunu güçlendiriyor"

23-29 Ocak tarihleri arasında devam eden kamp, sporcular için kritik bir hazırlık evresi niteliği taşıyor. Genç milliler, yaz aylarında düzenlenecek olan uluslararası şampiyonalar öncesinde Muğla'nın zorlu ve doğal parkurlarında teknik ve kondisyon depoluyor.

Ziyaret, günün anısına çektirilen toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

