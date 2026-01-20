Muğla'da Soğuk Hava Esnafı Zorladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Muğla'da Soğuk Hava Esnafı Zorladı

Muğla\'da Soğuk Hava Esnafı Zorladı
20.01.2026 15:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Menteşe'de pazar esnafı dondurucu soğukta ısınmak için ateş yakarak zor günler geçiriyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Muğla'da hava sıcaklıkları hızla düştü. Menteşe ilçesinde kurulan pazarda esnaf, dondurucu soğuğa karşı çareyi pazar girişinde ateş yakmakta buldu.

Bölge genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Menteşe'de sabahın erken saatlerinde tezgah açan pazarcı esnafı, termometrelerde sıfırın altındaki saatlerde zor anlar yaşıyor. Menteşe'de 30 yıldır pazar esnaflığı yapan 55 yaşındaki Cengiz Karaağaç, kış aylarının kendileri için oldukça sert geçtiğini ifade etti. Tezgahının başında beklerken üşüdüklerini belirten Karaağaç, pazarın girişinde yaktıkları ateşle ısınmaya çalıştıklarını söyledi.

Karaağaç, yaşadıkları zorluğu anlatarak "Kış aylarında çok üşüdüğümüz için girişte bu ateşi yakıyoruz. Tüm esnaf arkadaşlarımızla beraber burada toplanıp ateşin başında ısınıyoruz. Sadece biz değil, pazara gelen geçen vatandaşlar da ısınmak için ateşin başına geliyor" dedi. Pazarcı esnafının soğuktan korunmak için yaktığı odun ateşi, alışverişe gelen vatandaşların da durak noktası haline gelirken, özellikle sabah saatlerinde etkili olan ayaz nedeniyle zorlanan esnaf, gün boyu ateşi harlayarak hem ısınmaya çalışıyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Ekonomi, Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla'da Soğuk Hava Esnafı Zorladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11 yıllık cinayeti jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü 11 yıllık cinayeti jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü
Sır ölümde cinayet şüphesi Eşi tutuklandı Sır ölümde cinayet şüphesi! Eşi tutuklandı
İstanbul dahil 4 şehirde protesto Çok sayıda gözaltı var İstanbul dahil 4 şehirde protesto! Çok sayıda gözaltı var
Eyüpspor, Konyaspor karşısında galibiyeti 905’te elinden kaçırdı Eyüpspor, Konyaspor karşısında galibiyeti 90+5'te elinden kaçırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlas yavrumuzu katledenlerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlas yavrumuzu katledenlerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz
Galatasaray’a Atletico Madrid maçı öncesi beklenen haber geldi Galatasaray'a Atletico Madrid maçı öncesi beklenen haber geldi

16:29
Dünya devi En-Nesyri hakkında son kararını verdi
Dünya devi En-Nesyri hakkında son kararını verdi
16:08
DEM Parti grup toplantısı sonrası ortalık karıştı Polise taş atıldı, arbede çıktı
DEM Parti grup toplantısı sonrası ortalık karıştı! Polise taş atıldı, arbede çıktı
16:06
Narlıdere Kaymakamı’nın ziyareti büyük tartışma yarattı
Narlıdere Kaymakamı'nın ziyareti büyük tartışma yarattı
15:50
Sadettin Saran’ı delirten olay: Kim veriyor bu bilgileri
Sadettin Saran'ı delirten olay: Kim veriyor bu bilgileri?
15:26
DEM Parti’den Bahçeli’nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor
15:13
Sezonu kapattı Fenerbahçe-Aston Villa maçı öncesi şok sakatlık
Sezonu kapattı! Fenerbahçe-Aston Villa maçı öncesi şok sakatlık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 16:38:09. #7.11#
SON DAKİKA: Muğla'da Soğuk Hava Esnafı Zorladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.