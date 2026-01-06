Muğla'da Süt Üretimine Destek Protokolü İmzalandı - Son Dakika
Muğla'da Süt Üretimine Destek Protokolü İmzalandı

Muğla\'da Süt Üretimine Destek Protokolü İmzalandı
06.01.2026 17:16
Muğla Büyükşehir Belediyesi, süt üretimini artırmak için destek protokolü imzaladı.

Muğla'da, Büyükşehir Belediyesi ile Fethiye Seydikemer Süt Üreticileri Birliği arasında Süt Soğutma Tankı, Süt Transfer Tankı ve Jeneratör Desteklemesi protokolü imzalandı.

Başkanlık binasında imzalanan protokolle Seydikemer, Köyceğiz ve Yatağan ilçelerinde faaliyet gösteren birlikler ve tarımsal kalkınma kooperatifleri için gerekli olan süt soğutma tankları, süt transfer tankları ve jeneratörler Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edildi.

Destek kapsamında ihtiyaç duyulan tüm teçhizatın mal alımı Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirildi, kurulumları tamamlandı.

Hayata geçirilen proje ile il genelinde 495 birlik üyesi ve 3 bin 6 kooperatif ortağının destekleneceği ifade edildi.

İmza töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kent, üretici, çiftçiler ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar için önemli bir projeye imza attıklarını belirtti.

İmzaladıkları protokolün hayvansal üretime, üreticinin emeğine ve halkın geçimine önemli katkılar sunacağına inandığını vurgulayan Aras, projenin temel amacının süt üretiminde kaliteyi ve verimliliği artırmak, soğuk zinciri güçlendirmek olduğunu kaydetti.

Aras, soğuk zincirin, üreticinin alın terinin korunması açısından son derece hayati bir konu olduğuna da değinerek, üreticinin geleceğini güvence altına aldıklarını, kırsalda üretimi sürdürülebilir hale getirdiklerini ifade etti.

Her zaman üreticinin yanında olacaklarını belirten Aras, Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilere sağladıkları destekler hakkında bilgi verdi.

Fethiye Seydikemer Süt Üreticileri Birliği Başkanı Turgut Tokmak da kooperatif olarak şeffaf bir yönetim anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerine dikkati çekti.

Süt üretiminin hassas ve zorlu bir süreç olduğuna işaret eden Tokmak, sütün, soğuk zincir bozulmadan en kısa sürede tüketiciyle buluşması gerektiğini, bu noktada Büyükşehir Belediyesinden sağlanan bu desteğin, hem üretici hem de kooperatifler için büyük önem taşıdığını kaydetti.

Kaynak: AA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Belediye, Güncel, Muğla, Son Dakika

