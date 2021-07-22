Muğla'nın dört bir tarafında trafik kilitlendi - Son Dakika

- Ramazan Bayramını evde geçiren vatandaşlar Kurban Bayramında adeta Muğla'ya akın etti. Kurban Bayramının üçüncü günü olmasına rağmen hala Muğla'ya yerli turist girişi devam ederken, karayollarında ve şehir içlerinde trafik kilitlendi.

Sosyal meydandan trafik durumu öğreniyorlar

Bodrum, Marmaris, Fethiye gibi turistik ilçelere seyahat edecek vatandaşlar teknolojiyi kullanarak trafik durumu hakkında sosyal medya hesabı 'Muğla Radar Çevirme' grubundan bilgi alıyor. Yaklaşık 47 bin takipçisi bulunan Muğla Radar Çevirme grubundan tatilciler gidecekleri bölge hakkında bilgi alıyor.

Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde tatilini tamamlayıp gidenler kadar, tatil için gelen vatandaşlar karayollarında uzun kuyruklara neden oldu. Özellikle tatil beldelerine girişlerde 1 kilometrelik yolu yarım saatte aşan tatilciler yine de tatil sevdasından vazgeçmiyor.

"Trafik felç, gelmeyin artık"

Muğla Radar Çevirme grubundan özellikle Marmaris, Bodrum ve Fethiye ile Ula'nın Sakin Kent unvanlı Akyaka Mahallesindeki trafik durumu hakkında bilgi alan takipçilerin paylaşımları 'Muğla-Marmaris arası trafik felç. Gelmeyin artık', "Çığ düşmüş, 1 hafta yollar kapalı. Gelmeyin Marmaris'e", İzmir Bornova'dan Bodrum'a 5 saat 45 dakikada gelebildim" yorumları yer aldı.

(Bekir Tosun/İHA)