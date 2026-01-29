Muğlaspor, Bucaspor'u 90+3'te Yendi! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Muğlaspor, Bucaspor'u 90+3'te Yendi!

Muğlaspor, Bucaspor\'u 90+3\'te Yendi!
29.01.2026 11:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğlaspor, Bucaspor'u son dakikada attığı golle 2-1 yenerek liderle farkı kapatmaya devam etti.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Muğlaspor konuk ettiği Bucaspor 1928'i 90+3'üncü dakikada attığı golle 2-1 yenerek yarışta iddiasını sürdürdü. Bu galibiyetle 3'te 3 yapan yeşil-beyazlılar 47 puana ulaşarak lider Batman Petrolspor'u amansız takibine devam etti. Teknik direktör Besim Durmuş zorlu bir 90 dakikayı geride bıraktıklarını belirterek, "Kazanmak çok önemliydi, serimiz devam ediyor. Sonuna kadar yarışta olacağız" dedi. Muğlaspor ve Bucaspor 1928 yönetimleri ise maçın ardından teşekkür mesajları yayınladı.

Muğlaspor cephesi, "Ligin ilk devresinde oynadığımız karşılaşmada kulübümüzü son derece iyi şekilde ağırlayan Bucaspor 1928 Kulübü Başkanı Sayın Cihan Aktaş, Sayın Nezir Aktaş ve As Başkan Mehmet Sevinç'e teşekkür ederiz. Muğlaspor olarak bizler de Bucaspor 1928 kafilesini şehrimizde en iyi şekilde misafir etmeye özen gösterdik. Karşılaşma süresince kulübümüze karşı anlayışlı ve sağduyulu bir yaklaşım sergileyen Bucaspor 1928 camiasının tüm fertlerine teşekkür eder, kardeş kulübümüz Bucaspor 1928'e bundan sonraki müsabakalarında başarılar dileriz" ifadelerini kullanırken, Bucaspor 1928'den ise şöyle bir açıklama geldi: "Muğlaspor Kulübü Başkanı Sayın Menaf Kıyanç'a ve kulüp yöneticilerine, kulübümüze gösterdikleri misafirperveklikten dolayı çok teşekkür eder, kardeş takımımız Muğlaspor'a başarılar dileriz."

Kaynak: DHA

Bucaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğlaspor, Bucaspor'u 90+3'te Yendi! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli öğretmeni 117 bin dolar dolandırdı, suç ortağı payını ödemeyince ihbar etti Emekli öğretmeni 117 bin dolar dolandırdı, suç ortağı payını ödemeyince ihbar etti
Cevdet Yılmaz: 10 yılda doğurganlık hızı en fazla azalan 5. ülke Türkiye Cevdet Yılmaz: 10 yılda doğurganlık hızı en fazla azalan 5. ülke Türkiye
ASO Başkanı Ardıç: Yeşil pasaport sanayicilere de verilmeli ASO Başkanı Ardıç: Yeşil pasaport sanayicilere de verilmeli
İşte Türk polisi Ambulans gelene kadar yaşlı kadının elini bırakmadı İşte Türk polisi! Ambulans gelene kadar yaşlı kadının elini bırakmadı
Milletvekilini uyuşturup cinsel saldırıya teşebbüs eden eski senatörün cezası belli oldu Milletvekilini uyuşturup cinsel saldırıya teşebbüs eden eski senatörün cezası belli oldu
Amazon 16 bin kişiyi daha işten çıkarıyor Amazon 16 bin kişiyi daha işten çıkarıyor

12:58
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
12:39
Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok Tamamı piyasadan toplatılıyor
Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok! Tamamı piyasadan toplatılıyor
12:08
Arteta’lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazdı
Arteta'lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı
12:07
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye’ye kritik ziyaret
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret
11:37
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
11:29
1 Şubat itibarıyla başlıyor e-Devlet’ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak
1 Şubat itibarıyla başlıyor! e-Devlet'ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 13:28:04. #7.11#
SON DAKİKA: Muğlaspor, Bucaspor'u 90+3'te Yendi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.