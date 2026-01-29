Muğlaspor, Bucaspor\'u 90+3\'te Yendi!

2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Muğlaspor konuk ettiği Bucaspor 1928'i 90+3'üncü dakikada attığı golle 2-1 yenerek yarışta iddiasını sürdürdü. Bu galibiyetle 3'te 3 yapan yeşil-beyazlılar 47 puana ulaşarak lider Batman Petrolspor'u amansız takibine devam etti. Teknik direktör Besim Durmuş zorlu bir 90 dakikayı geride bıraktıklarını belirterek, "Kazanmak çok önemliydi, serimiz devam ediyor. Sonuna kadar yarışta olacağız" dedi. Muğlaspor ve Bucaspor 1928 yönetimleri ise maçın ardından teşekkür mesajları yayınladı.

Muğlaspor cephesi, "Ligin ilk devresinde oynadığımız karşılaşmada kulübümüzü son derece iyi şekilde ağırlayan Bucaspor 1928 Kulübü Başkanı Sayın Cihan Aktaş, Sayın Nezir Aktaş ve As Başkan Mehmet Sevinç'e teşekkür ederiz. Muğlaspor olarak bizler de Bucaspor 1928 kafilesini şehrimizde en iyi şekilde misafir etmeye özen gösterdik. Karşılaşma süresince kulübümüze karşı anlayışlı ve sağduyulu bir yaklaşım sergileyen Bucaspor 1928 camiasının tüm fertlerine teşekkür eder, kardeş kulübümüz Bucaspor 1928'e bundan sonraki müsabakalarında başarılar dileriz" ifadelerini kullanırken, Bucaspor 1928'den ise şöyle bir açıklama geldi: "Muğlaspor Kulübü Başkanı Sayın Menaf Kıyanç'a ve kulüp yöneticilerine, kulübümüze gösterdikleri misafirperveklikten dolayı çok teşekkür eder, kardeş takımımız Muğlaspor'a başarılar dileriz."