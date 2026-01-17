Muğlaspor'un Kritik Zaferi

2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Muğlaspor, evinde Sincan Belediyesi Ankaraspor'u 1-0 yenerek kritik bir galibiyete imza attı. Maça hızlı başlayan Muğlaspor henüz 9'uncu dakikada Abdurrahman'ın golüyle 1-0 öne geçti. Devreyi 1-0 galip tamamlayan Muğlaspor, ikinci yarıda da avantajını koruyup 3 puanı hanesine yazdıran takım oldu. Bu sonuçla Muğlaspor puanını 41'e çıkarıp şampiyonluk umutlarını tazeledi. Ankara temsilcisi ise 38 puanda kalıp Play-Off hattında yer aldı.