Muharrem İnce, "Bin Günde Memleket Hareketi"ni Sivas'tan başlattı (2) Açıklaması - Son Dakika

Muharrem İnce, "Bin Günde Memleket Hareketi"ni Sivas'tan başlattı (2) Açıklaması

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, "Memleket Hareketi'ne siftahsız kepenk kapatan esnafı davet ediyorum.

Muharrem İnce,

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, "Memleket Hareketi'ne siftahsız kepenk kapatan esnafı davet ediyorum. Ürünü dalda kalan çiftçileri davet ediyorum. Umudunu yitirmiş gençleri davet ediyorum. Şiddete uğrayan kadınları davet ediyorum. Siyasi baskı altında inim inim inleyen memurları davet ediyorum. Asgari ücretle çalışıp kıdem tazminatına göz dikilen işçileri davet ediyorum." dedi.

"Bin Günde Memleket Hareketi"ni başlatmak için geldiği Sivas'ta özel hazırlanan otobüsün üzerinden Nuri Demirağ Havalimanı önünde kendisini karşılamaya gelenlere hitap eden İnce, memleketin durumundan örnekler vermek istediğini belirterek, hükümetin eğitim, tarım, ekonomi, enerji ve dış politikasına yönelik eleştirilerde bulundu.

Cumhuriyetin değerleriyle oynayarak, tarihle kavga ederek FETÖ ile mücadele edilemeyeceğini savunan İnce, "Bunların menzili de belli. Yakında yine 'kandırıldık' derler, şaşırmayın." ifadelerini kullandı.

İnce, Memleket Hareketi olarak Türkiye'nin Mavi Vatan'daki hak ve hukukuna sonuna kadar sahip çıkacaklarını, Türkiye'nin Antalya Körfezi'ne sıkışmış bir kara devleti olmasını asla kabul etmeyeceklerini vurguladı.

Enerji, doğal gaz ve petrolde dışa bağımlılığa dikkati çeken İnce, prangaları kırıp maviliklere yelken açacaklarını söyledi.

İnce, 12 Eylül ürünü Siyasi Partiler Kanunu değişmeden Türkiye'nin sorunlarının çözülemeyeceğini savunarak, "Türkiye, tek adam partilerine mahkum değildir. Türkiye'deki siyasi partiler ortak akılla değil, genel başkan aklıyla tek adam aklıyla yönetilmektedir. Türkiye'nin yeni bir tek adam partisine ihtiyacı yoktur. Tek adam hareketine de ihtiyacı yoktur. Ortak akılla ortak iyiyi bulacak bir oluşuma ihtiyacı vardır. Memleket Hareketi de Muharrem İnce hareketi ya da tek adam hareketi değildir, ortak akıl hareketidir." diye konuştu.

Memleket Hareketi'nin hedefleri ve gerçekleştirmek istedikleri hakkında bilgiler veren İnce, markalar üreteceklerini, akıllı siyasete geçeceklerini, entelektüel Rönesans ve zeka devrimini gerçekleştireceklerini anlattı.

İnce, tersine beyin göçü başlatacaklarını, dijital teknolojiyi teşvik edeceklerini ve yol göstericilerinin aklı ve bilimi öneren Gazi Mustafa Kemal Atatürk olacağını aktardı.

Kadrolarının gönüllüler ordusundan oluştuğunu bildiren İnce, milletle gönül köprüsü kuracaklarının altını çizdi.

Memleket Hareketi'ne davet

İnce, Memleket Hareketi'ne kimleri davet ettiğiyle ilgili de şunları söyledi:

"Memleket Hareketi'ne siftahsız kepenk kapatan esnafı davet ediyorum. Ürünü dalda kalan çiftçileri davet ediyorum. Umudunu yitirmiş gençleri davet ediyorum. Şiddete uğrayan kadınları davet ediyorum. Siyasi baskı altında inim inim inleyen memurları davet ediyorum. Asgari ücretle çalışıp kıdem tazminatına göz dikilen işçileri davet ediyorum. Huzursuz muhafazakarları davet ediyorum. AK Parti'ye oy verip bugün ülkenin geleceğinden kaygı duyan muhafazakarları davet ediyorum. Kendilerini yalnız hisseden Atatürkçüleri davet ediyorum. Bu düzeni değiştirmek isteyen solcuları davet ediyorum. AKP'ye koltuk değneği olmaktan sıkılmış milliyetçileri davet ediyorum. Çağrım hepinize. Gelin bir olalım, iri olalım, diri olalım.

Peki Memleket Hareketi'ne kimleri davet etmiyorum, kimleri istemiyoruz. Bir, bizim önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür, bunu kabul etmeyenleri istemiyoruz. İki, Memleket Hareketi olarak terör örgütleriyle ülkemizin aleyhine çalışan güç ve menfaat odaklarıyla haşır neşir olanları istemiyoruz. Üç, kadına şiddet ve çocuk istismarını yüksek sesle kınamayanları istemiyoruz. Sokaktaki dostlarımıza kötü muamele yapanları istemiyoruz. Doğaya ve çevreye saygısı olmayanları istemiyoruz. Siyasetten zenginleşmek isteyenleri istemiyoruz. Ayrımcılık yapanları istemiyoruz. Bunların hiçbirini istemiyoruz."

"Para bulursak otelde, bulamazsak Yörük çadırında"

İnce, son günlerde sosyal medyada Memleket Hareketi'nin finansörünün kim olduğuyla ilgili sıkça sorular sorulduğunu hatırlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'de 92 parti var, kimseye sormuyorlar. Bize sormaları bizi mutlu eder. 'Bir plaza tuttuk 18 katlı, 4 uçak kiraladık, 3 helikopter, 20 otobüs'... Böyle bir açıklama duydunuz mu? Bunlar yok. Kiraladığımız bu otobüs var, 10 yaşında. 10 arkadaş 1 yıllığına kiraladık. Peki siz buraya geldiniz çeşitli vilayetlerden, kendi paranızla gelmediniz mi? Her milletvekili seçiminde 2 bin dolayında otobüs, milletvekili adayları tarafından kiralanmıyor mu? Ben 5 kere milletvekili seçildim, 5'inde de otobüsüm vardı. 'Peki mazotunu kim koyacak?' diyor. Koyacağız sırayla. 'Ne yiyeceksiniz?' diyor. Para bulursak köfte ekmek, para bulamazsak peynir ekmek, o da yoksa simit yiyeceğiz. 'Nerede kalacaksınız' diyor. Para bulursak otelde, bulamazsak Yörük çadırında. Bu millet bize gönlünü açtı, evini de sofrasını da açar. Bize milyon dolarlar lazım değil. Bize yürek, cesaret, emek lazım. Allah'a şükür hepsi bizde var."

Endüstri 5.0'ı konuşacaklarını aktaran İnce, iklim değişikliklerini, küresel ısınmayı, alternatif enerji üretimini, büyük göç hareketlerini, 18 yılda 180 kez değişen kamu ihale kanununu, örgütlü toplumu da diye getireceklerini söyledi.

Gelecek seçimleri değil, gelecek nesilleri düşündükleri için meydanlarda, eli kulağında olan depremi konuşacaklarının altını çizen İnce, "30 milyon insan tehdit altında. 7 milyon binanın yıkılıp yeniden yapılması lazım. Bununla ilgili arkadaşlarımız ciddi bir proje geliştirdiler. Yılbaşına kadar bunu da size açıklayacağız." dedi.

İnce, "Memleket Hareketi, Türkiye için bir fırsattır, çıkış yoludur, seçenektir. Memleket Hareketi, geleceğimizi geri almaktır, kardeşçe paylaşmaktır, geleceği inşa etmektir." ifadelerini de kullandı.

"O güzel insanlar o güzel atlara binip gitmişti, bu hareketten sonra o güzel insanlar o güzel atlara binip yeniden geri gelecek." diyen İnce, yüklerinin ağır, sorumluluklarının büyük olduğunu vurguladı.

İnce, kendisini karşılayanlara sosyal mesafe, maske ve hijyen uyarısında da bulundu.

(Bitti)

Muharrem İnce, Milletvekili, Türkiye, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 12:37 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muharrem İnce, 'Bin Günde Memleket Hareketi'ni Sivas'tan başlattı (2) Açıklaması - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Ayrılık kararından vazgeçen Lionel Messi, Barcelona'da kalmaya karar verdi Son Dakika: Bakan Koca, vaka sayısının arttığı 5 ilimizi paylaştı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 şehre hastane müjdesi verdi Son Dakika: Tüketici kredilerinde vade sınırı 60 aydan 36 aya indirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim iddialarına son noktayı koydu: Önümüzdeki ilk seçim 2023 yılında Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin en akıllı otoyolu Ankara-Niğde Otoyolu'nu açtı İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı feci kazada 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Bahçeli'nin idam açıklamasına destek: Belirli suçlarda olmalı İsrail'de drone ile gökyüzünden uyuşturucu madde dağıtıldı Gıda mühendisinin anlık dalgınlığı hayatına mal oldu! Boşluğa düştüğü anlar kamerada Dükkanını boşaltmak istemeyen şahıs, havaya ateş açtı! İkna çalışmaları 1 saat sürdü Eylül bebeğin vücuduna çamaşır suyu enjekte eden cani anne, suçunu mektupta itiraf etti 13 yaşındaki kız çocuğu, eski sevgilisi tarafından cadde ortasında bıçaklandı Jet ski ile Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler, Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin kendilerini kurtarmasını beklediler Christoph Metzelder'in telefon ve bilgisayarında çocuklara ait 297 adet cinsel içerikli görüntü bulundu
Ötanazi talebi reddedilen hasta, kendi fişini çekip sosyal medyadan yayınlayacak Ötanazi talebi reddedilen hasta, kendi fişini çekip sosyal medyadan yayınlayacak         
16:15
Dünya Sağlık Örgütü Dünya Sağlık Örgütü "Mümkün değil" demişti! Rusya Savunma Bakanı'nın koronavirüs aşısı olduğu ortaya çıktı         
15:38
Wanda Nara bikinili fotoğraflarını oğluna çektirdi, sosyal medyada yine gündem oldu Wanda Nara bikinili fotoğraflarını oğluna çektirdi, sosyal medyada yine gündem oldu         
15:08
Sözde tarikat liderinin istismarda bulunduğu kız çocuğunun ifadesi dehşete düşürdü: Annemin yanında öpüyordu Sözde tarikat liderinin istismarda bulunduğu kız çocuğunun ifadesi dehşete düşürdü: Annemin yanında öpüyordu         
15:07
87 yaşındaki kadına tecavüzden aranan şahsın cansız bedeni yayla evinde bulundu 87 yaşındaki kadına tecavüzden aranan şahsın cansız bedeni yayla evinde bulundu         
14:15
Sardinya Adası'ndan iki kilo kum kaçırmaya çalışan turiste bin euro ceza kesildi Sardinya Adası'ndan iki kilo kum kaçırmaya çalışan turiste bin euro ceza kesildi         
14:11
Atık su kanalı kazısında insan kemiği ve eski askeri mühimmat bulundu Atık su kanalı kazısında insan kemiği ve eski askeri mühimmat bulundu         
14:07
Böbrek taşı düşüren Ebru Polat, Böbrek taşı düşüren Ebru Polat, "Bir şeyin yok" diyerek kendisini eve gönderen jinekoloğa sert çıktı         
14:03
Fenerbahçe'nin ilgilendiği Diego Perotti'ye Spartak Moskova da talip oldu Fenerbahçe'nin ilgilendiği Diego Perotti'ye Spartak Moskova da talip oldu         
13:43
Bu kadarına da pes! Koronavirüs tedavisi gören 80 yaşındaki kadın, 72 saatte 5 düğüne gitmiş Bu kadarına da pes! Koronavirüs tedavisi gören 80 yaşındaki kadın, 72 saatte 5 düğüne gitmiş         
13:42
3 kentte eş zamanlı büyük operasyon! Fuhşa zorlanan 8 kadın kurtarıldı 3 kentte eş zamanlı büyük operasyon! Fuhşa zorlanan 8 kadın kurtarıldı         
12:31
Bahçedeki eşini, domuz zannedip tabancayla öldürdü Bahçedeki eşini, domuz zannedip tabancayla öldürdü         
12:29
Ünlü oyuncu Birol Ünel, 59 yaşında kansere yenik düştü Ünlü oyuncu Birol Ünel, 59 yaşında kansere yenik düştü         
12:24
Gönül verdiği işi İran'da yapamayan fenomen, Türkiye'ye yerleşip büyük paralar kazanmaya başladı Gönül verdiği işi İran'da yapamayan fenomen, Türkiye'ye yerleşip büyük paralar kazanmaya başladı         
12:02
Vicdansızlar, köpeği kimyasal boyayla kaplana dönüştürdü Vicdansızlar, köpeği kimyasal boyayla kaplana dönüştürdü         
12:01
İkbal Gürpınar'ın babası koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti İkbal Gürpınar'ın babası koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
11:55
Erdoğan'ın davetlerine katılan Seda Sayan Erdoğan'ın davetlerine katılan Seda Sayan "Yandaş mısınız?" sorusuna cevap verdi         
11:37
Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun "CHP'yi bölemez" dediği İnce, 'Memleket Hareketi'nin ilk durağında bir avuç kalabalığa seslendi         
11:31
15'inci sezonuyla ekrana gelecek olan Arka Sokaklar, en uzun soluklu dizi rekorunu kırdı 15'inci sezonuyla ekrana gelecek olan Arka Sokaklar, en uzun soluklu dizi rekorunu kırdı         
11:01
Çocukluk fotoğrafını paylaşan Cem Yılmaz, oğlu Kemal'a benzetildi Çocukluk fotoğrafını paylaşan Cem Yılmaz, oğlu Kemal'a benzetildi         
10:27
Böyle dolandırıcılık görülmedi! Mermerleri sarı jelatinle sarıp, altın diye sattılar Böyle dolandırıcılık görülmedi! Mermerleri sarı jelatinle sarıp, altın diye sattılar         
10:14
Genç kızın şarkı söylerken çektiği videoya, tavandan düşen annesi damga vurdu! O anlar kamerada Genç kızın şarkı söylerken çektiği videoya, tavandan düşen annesi damga vurdu! O anlar kamerada         
10:12
Siri'nin açığını bulan 2 genç, bin lira ödül kazandı Siri'nin açığını bulan 2 genç, bin lira ödül kazandı         
10:03
Bartın'da muhtarın tesadüfen keşfettiği şelale, ziyaretçi akınına uğruyor Bartın'da muhtarın tesadüfen keşfettiği şelale, ziyaretçi akınına uğruyor         
09:50
Fotokapana takılan kurt sürüsü, az kalsın çoban köpeğiyle burun buruna geliyordu Fotokapana takılan kurt sürüsü, az kalsın çoban köpeğiyle burun buruna geliyordu         
09:17
Mert Hakan Yandaş'ın Macaristan maçındaki performansı tepki çekti Mert Hakan Yandaş'ın Macaristan maçındaki performansı tepki çekti         
08:55
Seda Sayan'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı: İptal edilirse gerekirse Erdoğan'a yalvarırım Seda Sayan'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı: İptal edilirse gerekirse Erdoğan'a yalvarırım         
08:30
Sağanak yağış geliyor! Listede 7 il var Sağanak yağış geliyor! Listede 7 il var         
08:25
Altın ve gümüş için devlet hakkı oranları yüzde 25 artırımlı uygulanacak Altın ve gümüş için devlet hakkı oranları yüzde 25 artırımlı uygulanacak         
08:13
Kendi kıyafet koleksiyonun tanıtımı için mankenlik yapan Nebahat Çehre, fiziğiyle hayran bıraktı Kendi kıyafet koleksiyonun tanıtımı için mankenlik yapan Nebahat Çehre, fiziğiyle hayran bıraktı         
07:39
Fenomen Reynmen, Çağla Demir ile yeni aşka yelken açtı Fenomen Reynmen, Çağla Demir ile yeni aşka yelken açtı         
23:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2020 19:23:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Muharrem İnce, "Bin Günde Memleket Hareketi"ni Sivas'tan başlattı (2) Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei