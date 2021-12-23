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Mühendis adayları "Kariyer ve Sanayi Günleri 2021" etkinliğinde firmalarla buluştu - Son Dakika

Mühendis adayları "Kariyer ve Sanayi Günleri 2021" etkinliğinde firmalarla buluştu

23.12.2021 17:12
Mühendis adayları "Kariyer ve Sanayi Günleri 2021" etkinliğinde firmalarla buluştu

Gazi Üniversitesi öğrencisi mühendis adayları, "Kariyer ve Sanayi Günleri 2021" etkinliğinde, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi projelerini inceledi.

Gazi Üniversitesi öğrencisi mühendis adayları, "Kariyer ve Sanayi Günleri 2021" etkinliğinde, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi projelerini inceledi.

Gazi Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAPUM), Teknoloji Fakültesi ile Sağlık, Kültür ve Spor Dire Başkanlığına bağlı sekiz öğrenci topluluğunun iş birliğinde, "Kariyer ve Sanayi Günleri 2021" etkinliği düzenlendi.

Gazi Konser Salonu'ndaki etkinlikte, genç mühendis adayları sektörün önde gelen firma ve isimleriyle buluştu.

Etkinlikte, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Savunma Sanayii Akademi, Türkiye Uzay Ajansı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), Ulusal Ajans, Gedik Holding, CONAK, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü, TR Eğitim ve Teknoloji, Ford Otosan, ŞARJON, Vizyoner Genç, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı gibi pek çok firma yer aldı.

Ülkenin milli teknoloji hamlesi projelerine ilgi gösteren öğrenciler, söz konusu etkinlikle firmaların istediği mühendis profilini yakından öğrenme ve merak ettikleri soruları işin uzmanlarına doğrudan sorma imkanı buldu.

Araştırma, Türkiye, Milli, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mühendis adayları 'Kariyer ve Sanayi Günleri 2021' etkinliğinde firmalarla buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mühendis adayları "Kariyer ve Sanayi Günleri 2021" etkinliğinde firmalarla buluştu - Son Dakika
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