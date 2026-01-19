Mühendislik Meslek Kanunu Çağrısı

(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, düşük maaşlar, belirsiz yetkiler ve emeklilikteki adaletsizliklere karşı acil bir "Mühendislik Meslek Kanunu" çıkarılması çağrısında bulundu.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında bir mühendisin imzasının milyonlarca liralık yatırımı ve binlerce insanın can güvenliğini temsil ettiğini belirterek, mevcut çalışma şartlarının sürdürülemez olduğunu ifade etti. Kamu mühendislerinin yetkilerinin belirsiz, sorumluluklarının ise sınırsız olduğunu söyleyen Demir, şunları kaydetti:

"Meslek kanunu şart. Mühendislik profilini ve yetki sınırlarını tanımlayan yasal bir düzenleme artık zorunluluktur. Mühendislerin attığı imzalar nedeniyle üstlendikleri hukuki ve teknik risklere karşı devlet destekli, kurumsal bir zorunlu sorumluluk sigortası hayata geçirilmelidir. Teknik hizmet ödemeleri yalnızca aktif çalışma süresine hapsedilmemeli, emekli maaşlarına da yansıtılmalıdır."

"Bu fark bilinçli bir tercih"

Demir, kamu mühendisleri ile dengi sayılan mesleklerdeki gelir adaletsizliğine dikkati çekerek, "Eğer kamu mühendisleri de denk mesleklerle aynı oranda iyileştirilmiş olsaydı, bugün maaşları en az 185 bin lira olacaktı. Bu fark tesadüf değil, bilinçli bir tercihtir" ifadelerini kullandı.

Ek gösterge düzenlemesinin mühendisler için somut bir iyileştirme yaratmadığını belirten Demir, bu ekonomik tablonun ağır sonuçları olacağı konusunda uyardı. Genç ve nitelikli mühendislerin kamuda kalmak yerine özel sektöre veya yurt dışına yöneldiğini ifade eden Demir, "Mühendis güçlü değilse; yol güvenli, bina sağlam, altyapı sürdürülebilir değildir. Mühendis değersizleştirilirse devlet zayıflar, mühendis susarsa ülke durur. Kamu mühendisleri yok sayılamaz" diye konuştu.