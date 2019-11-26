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Mülkiye Başmüfettişi Ercan Topaca, Vali Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti
6 saat önce
Kocaeli'nin eski valilerinden Mülkiye Başmüfettişi Ercan Topaca, Vali Hüseyin Aksoy'a ziyarette bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 05:54 Kaynak: AA
Kocaeli'nin eski valilerinden Mülkiye Başmüfettişi Ercan Topaca, Vali Hüseyin Aksoy'a ziyarette bulundu.
Şeref defterini imzalayan Topaca, valilik makamında bir süre Aksoy ile görüşme gerçekleştirdi.
Aksoy, Topaca'ya ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, nezaketlerinden dolayı teşekkür etti.
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