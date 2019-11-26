Son Dakika Haberleri: Mülkiye Başmüfettişi Ercan Topaca, Vali Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti
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Mülkiye Başmüfettişi Ercan Topaca, Vali Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti

6 saat önce

Kocaeli'nin eski valilerinden Mülkiye Başmüfettişi Ercan Topaca, Vali Hüseyin Aksoy'a ziyarette bulundu.

Mülkiye Başmüfettişi Ercan Topaca, Vali Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti, System.String[]

Kocaeli'nin eski valilerinden Mülkiye Başmüfettişi Ercan Topaca, Vali Hüseyin Aksoy'a ziyarette bulundu.

Şeref defterini imzalayan Topaca, valilik makamında bir süre Aksoy ile görüşme gerçekleştirdi.

Aksoy, Topaca'ya ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, nezaketlerinden dolayı teşekkür etti.

Hüseyin Aksoy, Ercan Topaca, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 05:54 Kaynak: AA
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