MultiPOS "En İyi Mobil Ödeme Çözümü" seçildi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi MultiPOS 'En İyi Mobil Ödeme Çözümü' seçildi - Son Dakika Ekonomi

MultiPOS "En İyi Mobil Ödeme Çözümü" seçildi

6 saat önce

Multinet Up'ın yemek kartı sektöründe devrim yaratan ödeme çözümü MultiPOS, ödeme teknolojilerinin gelişmesi ve inovasyonun teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen PSM Ödülleri'nde "En İyi Mobil Ödeme Çözümü" kategorisinde birinci seçildi.

MultiPOS

Multinet Up'ın yemek kartı sektöründe devrim yaratan ödeme çözümü MultiPOS, ödeme teknolojilerinin gelişmesi ve inovasyonun teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen PSM Ödülleri'nde "En İyi Mobil Ödeme Çözümü" kategorisinde birinci seçildi.

Multinet Up'ın teknoloji şirketi inventiv'in geliştirdiği mobil pos uygulaması MultiPOS, tamamen dijital ve temassız bir ödeme alımı sağlıyor.

MultiNet kart kullanıcıları ister kartları ile temassız ister MultiPay mobil cüzdanları ile karekod okutarak MultiPOS üzerinden ödemelerini yapabiliyor.

MultiNet üye iş yerleri uygulama ile yalnızca ödeme alımı değil fiziki POS cihazlarında yapılan fatura kesimi, gün sonu alımı, slip gönderimi, ödeme iptali gibi işlemlerin tamamını kolayca gerçekleştirebiliyor. Sektörde, ödeme sistemi uygulamalarında yeni bir dönem başlatan MultiPOS ile fiziki POS cihazına gerek duymaksızın yalnızca cep telefonu ile ödeme almak mümkün.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Multinet Up Üye İş Yeri Direktörü Erem Çakıroğlu: "Multinet Up geliştirdiği teknoloji ve çözümlerle çoklu sektörlere uzanan ekosistemindeki paydaşlarının dijitalleşmesine katkıda bulunuyor. Fiziki POS cihazlarında yaşanan arıza, kırılma, rulo kağıdın işlem esnasında bitmesi ve yeniden takılması vb. birçok aksaklık veya paket servislerde kullanılan cihazların yeterli sayıda olmaması, özellikle yoğun öğle yemeği saatlerinde restoran ve kafelerin hizmet kalitesini düşürmekteydi. Teknoloji şirketimiz inventiv'in 4 ay gibi kısa sürede ürettiği, geçtiğimiz temmuz ayında hayata geçirdiğimiz MultiPOS sayesinde tüm bu sorunların önüne geçmek mümkün oldu. Multinet Up olarak dokunduğumuz tüm sektörlerde dijitalleşme stratejimiz doğrultusunda fark yaratmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Multinet Giftcard, Up, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 03:56 Kaynak: AA
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