Muradiye'de Eğitime Kar Engeli

Van'ın Muradiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı kapsamındaki okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar ve tipinin etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, "ilçemizde etkisini sürdüren kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle bugün (9 Şubat 2026) taşımalı eğitime ara verilmiştir." denildi.