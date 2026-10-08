Murat Dalkılıç, Hülya Avşar'lı “Kanlı Nigar" müzikalinde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Murat Dalkılıç, Hülya Avşar'lı “Kanlı Nigar" müzikalinde

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Murat Dalkılıç, Hülya Avşar\'lı “Kanlı Nigar" müzikalinde
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hülya Avşar’ın başrolünde yer aldığı ve sahneye taşınmaya hazırlanan “Kanlı Nigar” müzikalinin kadrosu genişlemeye devam ediyor. Usta oyuncu Altan Erkekli’nin ardından projeye son olarak ünlü şarkıcı ve oyuncu Murat Dalkılıç dahil oldu.

Hülya Avşar’ın başrolünde yer alacağı “Kanlı Nigar” müzikalinin oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı. Altan Erkekli’nin ardından projeye dahil olan Murat Dalkılıç, müzikalde hem oyunculuk performansıyla hem de sahne deneyimiyle izleyici karşısına çıkacak.

MÜZİKALE SÜRPRİZ İSİM

Türk tiyatrosunun klasik eserlerinden “Kanlı Nigar”, yeni bir yorumla sahneye taşınmaya hazırlanıyor. Projenin başrolünde Hülya Avşar yer alırken, kadroya Murat Dalkılıç’ın dahil olması dikkat çekti.

HEM OYUNCU HEM SAHNE PERFORMANSI

Müzikalde yalnızca şarkıcılığıyla değil, oyunculuğuyla da izleyici karşısına çıkacak olan Dalkılıç, sahne performansını tiyatroyla birleştirecek. Sanatçının projede üstleneceği rolün de netleştiği belirtildi.

Murat Dalkılıç, Hülya Avşar'lı “Kanlı Nigar

ALTAN ERKEKLİ DE KADRODA

“Kanlı Nigar”ın kadrosunda daha önce usta oyuncu Altan Erkekli’nin de yer alacağı açıklanmıştı.  Dalkılıç, müzikalde “Narçın”a hayat verecek ve Agah Efendi’nin (Altan Erkekli) oğlu rolüyle sahneye çıkacak.

OYUNCULUK DA YAPIYOR 

Murat Dalkılıç, müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuk eğitimiyle de dikkat çekiyor. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nden mezun olan Dalkılıç, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Sinema-Televizyon alanında yüksek lisans eğitimi aldı. 

Daha önce “Sil Baştan” dizisinde rol alan sanatçı, “Mazlum Kuzey”, “Bizans Oyunları: Geym of Bizans” ve “Dünya Hali” gibi sinema filmlerinde de oyunculuk yaptı. Dalkılıç, “Bizans Oyunları”nda başrol üstlenirken, “Dünya Hali”nde ise hem oyuncu hem yapımcı olarak yer aldı

Murat DalkılıçAltan ErkekliHülya AvşarMagazinSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pendik’te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı Pendik'te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı
Ordu’da korkunç olay Anne ve oğlu akrabaları tarafından 2 gün arayla öldürüldü Ordu'da korkunç olay! Anne ve oğlu akrabaları tarafından 2 gün arayla öldürüldü
Tartıştığı eşini tabancayla öldüren kadın gözaltına alındı Tartıştığı eşini tabancayla öldüren kadın gözaltına alındı
İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşa isyan etti İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşa isyan etti
Atilla Taş’ın kızı hayatını kaybetti Atilla Taş'ın kızı hayatını kaybetti
Samsun’da vicdanları sızlatan olay 60 yaşındaki adam zihinsel engelli akrabasına bunu yaptı Samsun'da vicdanları sızlatan olay! 60 yaşındaki adam zihinsel engelli akrabasına bunu yaptı
Karamürsel’de otomobil alacağı yüzünden iki kişiyi vuran 76 yaşındaki sanık tutuksuz kaldı: 27 yıl 6 ay hapis Karamürsel'de otomobil alacağı yüzünden iki kişiyi vuran 76 yaşındaki sanık tutuksuz kaldı: 27 yıl 6 ay hapis
Sonuçlar sürpriz İşte Cumhur İttifakı’nın kalesi Erzurum’da yapılan son seçim anketi Sonuçlar sürpriz! İşte Cumhur İttifakı'nın kalesi Erzurum'da yapılan son seçim anketi
22:30
Fon soruşturmasında 3 gazeteci, şüpheli sıfatıyla ifade verecek
Fon soruşturmasında 3 gazeteci, şüpheli sıfatıyla ifade verecek
21:53
Afyonkarahisar’da silahla vurulan vali yardımcısı hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'da silahla vurulan vali yardımcısı hayatını kaybetti
21:34
Türk tiyatrosunun usta ismi Necla Uygur hayatını kaybetti
Türk tiyatrosunun usta ismi Necla Uygur hayatını kaybetti
19:24
AK Parti’ye geçen Cemil Tugay 5 günlük izne çıktı
AK Parti'ye geçen Cemil Tugay 5 günlük izne çıktı
19:17
Eğlence mekanındaki silahlı kavga kamerada
Eğlence mekanındaki silahlı kavga kamerada
18:40
Çorlu’da 2 polisi şehit eden sanık hakim karşısında: Bana büyü yapıldı, hatırlamıyorum
Çorlu'da 2 polisi şehit eden sanık hakim karşısında: Bana büyü yapıldı, hatırlamıyorum
18:06
Sonuçlar sürpriz İşte Cumhur İttifakı’nın kalesi Erzurum’da yapılan son seçim anketi
Sonuçlar sürpriz! İşte Cumhur İttifakı'nın kalesi Erzurum'da yapılan son seçim anketi
16:51
Atilla Taş’ın kızı hayatını kaybetti
Atilla Taş'ın kızı hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 22:54:12. #.0.3#
SON DAKİKA: Murat Dalkılıç, Hülya Avşar'lı “Kanlı Nigar" müzikalinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei