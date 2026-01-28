Muratpaşa'da Araçta Ölü Bulundu - Son Dakika
Muratpaşa'da Araçta Ölü Bulundu

28.01.2026 12:37
Muratpaşa'da bir kişinin aracında ölü bulunması üzerine polis soruşturma başlattı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi aracında ölü bulundu.

Cumhuriyet Mahallesi Eski Sanayi Sitesi'nde yol kenarındaki 07 SET 56 plakalı otomobilin uzun süredir çalıştığını ve içerisinde bir kişinin hareketsiz durduğunu fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, otomobildeki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis tarafından yapılan incelemede, otomobildeki kişinin Habip T. (50) olduğu, yedek parça almak için geldiği sanayide arabasına bindikten sonra yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Habip T'nin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
