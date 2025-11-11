Muratpaşa'da Glütensiz Beslenme Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
Muratpaşa'da Glütensiz Beslenme Etkinliği Düzenlendi

11.11.2025 10:31
Muratpaşa Belediyesi, çölyak hastalığına dikkat çekmek amacıyla 'Glütensiz Beslenme Etkinliği' düzenledi. Uzmanlar, glütensiz beslenmenin önemini ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarını katılımcılarla paylaştı.

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi, çölyak hastalığına dikkati çekmek ve sağlıklı beslenme bilincini artırmak amacıyla "Glütensiz Beslenme Etkinliği" düzenledi. Etkinlikte uzmanlar, çölyak hastalığı, glütensiz beslenmenin önemi, besinleri doğru pişirme teknikleri ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarına ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Muratpaşa Belediyesi, Batı Akdeniz Çölyak Derneği ve Antalya İl Halk Sağlığı Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen "Glütensiz Beslenme Etkinliği" Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'de gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında Engelsiz Kafe mutfağında özel olarak hazırlanan glütensiz yiyecekler konuklara ikram edildi. Katılımcılar, hem sağlıklı hem de lezzetli tariflerin nasıl hazırlandığını uygulamalı olarak görme fırsatı buldu.

Etkinliğe Antalya İl Halk Sağlığı Müdürlüğü'nden katılan hekimler ve diyetisyenler; hastalık, glütensiz beslenmenin önemi, besinleri doğru pişirme teknikleri ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları ile ilgili katılımcılara bilgilendirmelerde bulundu.

Kaynak: ANKA

