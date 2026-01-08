Muş Emniyet Müdürü'nden Yılın Kareleri Oylamasına Katılım

Muş Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kuzudişli, Lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" başlıklı fotoğrafını seçen Kuzudişli, "Portre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Atlı adalet " başlıklı fotoğrafını tercih etti.

"Haber" kategorisinde ise Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi", Muhammed Abdullah Kurtar'ın "Her yerde " başlıklı fotoğrafını oylayan Kuzudişli, "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat" kategorisinde Ömer Taha Çetin'in "Ay seferi" ve Berkan Çetin'in "İlk seferinde" başlıklı karesini seçti.

Kuzudişli, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirterek, AA foto muhabirlerine teşekkür etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.