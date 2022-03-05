MUŞ OVASI, SU ALTINDA KALDI - Son Dakika
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MUŞ OVASI, SU ALTINDA KALDI

05.03.2022 12:25

MUŞ'ta, şiddetli yağış ve karların erimesi sonucu ova sular altında kaldı.

MUŞ'ta, şiddetli yağış ve karların erimesi sonucu ova sular altında kaldı. Ovadaki; ev, ahır, kümes ve çiftliklerin bir kısmı olumsuz etkilendi.

Son yılların en yağışlı kış mevsimini yaşayan Muş'ta havaların ısınmasıyla birlikte eriyen karlar ovayı göle döndürdü. Fırat Havzası'nda 80 kilometre uzunluğunda 20 km genişliğindeki Muş Ovasında yer alan Hasköy ilçesindeki İshak Sönmezsoy'a ait kaz çiftliği, sular içerisinde kaldı. Çiftlik ile evin bulunduğu bölgede su seviyesi yarım metreyi aştı.

İşletme sahibi İshak Sönmezsoy, 'Son günlerde etkili olan yağmur ve karların erimesinden dolayı çiftliğimizin etrafı ve tüm ova sular altında kaldı. Burada bulunan menfezin yetersiz kalması sonucu tarlalar, çiftliğin etrafı su altında kaldı. Buraya büyük bir menfez yapılırsa, bizlerde işimizi daha rahat yapabiliriz. Ova, buradaki tarlalar sular altında kalmaz. Şu ana kadar herhangi bir zayiatımız yok. Tabi ki karların erimesi ve yağmurun devam etmesi halinde zarar olabilir" dedi.

MUŞ OVASI, SU ALTINDA KALDI
MUŞ OVASI, SU ALTINDA KALDI
MUŞ OVASI, SU ALTINDA KALDI

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Fırat, Ahır, Muş, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MUŞ OVASI, SU ALTINDA KALDI - Son Dakika


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