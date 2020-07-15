- Muş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

- Muş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

- Muş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Muş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Mevlid-i Şerif okutulup şehit kabirleri ziyaret edilerek dualar edildi.

- Muş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

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MUŞ - Muş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Mevlid-i Şerif okutulup şehit kabirleri ziyaret edilerek dualar edildi.

Valilik tarafından düzenlenen program ilk olarak Salih-Muhlise Çağlayan Camisinde mevlit ve hatim okunmasıyla başladı. Daha sonra Muş Valisi İlker Gündüzöz, Garnizon Komutan Vekili Yarbay Bürgehan Taşkoyan, Belediye Başkanı Feyat Asya, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, kurum amirleri, polis, asker, şehit yakınları ve vatandaşlar tarafından polis şehitliği ziyaret edildi. Burada İl Müftüsü Alettin Bozkurt tarafından dualar okunarak, şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.

Çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Gündüzöz, milletin milli birlik ve beraberlik içerisinde iç ve dış hainlere karşı vatanını koruduğunu söyledi. Dünyada milletler tarafından verilebilecek mesajların çok az olduğunu ifade eden Vali Gündüzöz, "Kurtuluş Savaşında da bu millet yokluğu yaşarken bu mesajı vermişti. İşte Kurtuluş Savaşından sonra, yaklaşık bir asır sonra tekrar bu mesajı tüm dünyaya verdi. Bugün de milli birlik ve beraberlik içerisinde, her 15 Temmuz'da aynı mesajı vermeye devam ediyoruz, edeceğiz. Hainlere karşı bu millet her zaman birlikte. Cumhurbaşkanımızın o gün çağrısıyla ki ben Ankara'daydım, tüm milletimizin asil fertleri memleketin her yerinde direnişe geçtiler. Hain FETÖ terör örgütü ve onun geri plandaki ağababaları, dış mihraklar ve diğer iç uzantılarıyla birlikte bu memleketi yıkmaya, memleketin kaynaklarına el koymaya çalıştılar. Ama hesap edemedikleri bir şey vardı; o da bu milletin feraseti. İşte biz birlik ve beraberlik içerisinde olursak her zaman her türlü zorluğu aşarız. Bugün yine milli birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye şahlanıyor, Türkiye belli yerlere gidiyor. Bunu da düşmanlarımız görüyor. Düşman değil de dost gözüken ama gerçekte menfaatlerini bizle birlikte görmeyenler de görüyor. Dolayısıyla tüm bağırış çağırış bu yüzden" dedi.

"Kendi memleketimizde biz egemenliğimizi kullanırız, tarihi ve milli haklarımızı da dünyada memleketi sınırları içerisinde her zaman koruruz ve insanlık için mensup olduğumuz manevi değerler için biz bunları yaparız" diyen Vali Gündüzöz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İşte Ayasofya Camii'ni aslına döndürdük ama Papa'sından tutun da dış mihrakların nasıl hareket ettiğini gördük. Onlar Cordoba'nın hesabını bize versinler. Bu milletin daha çok rövanş alacağı hususlar var. Biz, bu bayrağı asla indirmeyeceğiz, bu ezanı da susturmayacağız. İstediğiniz kadar çatlayın diyoruz buradan, Muş'tan Alpaslan diyarından."

Ardından Muş Alparslan Üniversitesi 1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezinde, 15 Temmuz fotoğraf sergisi ve "Türkiye'de Darbeler Tarihi ve 15 Temmuz" paneli düzenlendi. Panelde kısa film gösterimi yapılarak, tarihte yapılan darbeler konuşuldu.

Muş, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 17:53 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel - Muş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika
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