Muş'ta Evlat Nöbeti Devam Ediyor

04.02.2026 13:17
PKK tarafından kaçırılan çocuklar için aileler, Muş'ta eylemlerine devam ediyor.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen anne ve babalar, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı.

Aileler, fotoğraflarını taşıdıkları evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Anne Ayten Koçhan, basın mensuplarına, çocuğundan 10 yıldır haber alamadığını söyledi.

"Terörsüz Türkiye" sürecine değinen Koçhan, "Bu fırsat bir daha elinize geçmez. Gelin teslim olun. Nereye kadar saklanacaksınız? Nereye kadar kaçacaksınız? Bu bizim davamız değil oğlum. Yeter artık, baban ve ben rahatsızız. Bizi düşünüyorsan gel. Yeter oğlum evlat hasretiyle yandık. Kar, kış demeden buraya geliyoruz." diye konuştu.

Anne Şahinaz Özcan da yıllardır oğlundan haber alamadığını belirterek, "Atilla, oğlum, sesimi duyuyorsan gel teslim ol. Böyle bir fırsatı bir daha göremezsiniz. Kar, kış demeden sizi bekliyoruz. Bu bizim davamız değil. Bu Kürt davası değil." dedi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, DEM Parti, Politika, Güvenlik, Güncel, Terör, PKK, Muş, Son Dakika

