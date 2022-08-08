Muş'ta yaylaya çıkan kadınların zorlu mesaisi sürüyor - Son Dakika
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Muş'ta yaylaya çıkan kadınların zorlu mesaisi sürüyor

08.08.2022 15:37
Muş'ta yaylaya çıkan kadınların zorlu mesaisi sürüyor

Muş'ta havaların ısınmasıyla sürülerini yaylalara çıkaran kadınların zorlu mesaileri devam ediyor.

Muş'ta havaların ısınmasıyla sürülerini yaylalara çıkaran kadınların zorlu mesaileri devam ediyor.

Kırköy beldesinde yaşayan kadınlar, ilkbahar mevsiminde çıktıkları yaylalarda bir yandan tandırda ekmek pişirip günlük ev işlerini yapıyor bir yandan da sağdıkları sütten peynir, tereyağı, yoğurt yapıyor.

Yaylada günde iki kez süt sağan, hayvanların bakımını özenle yapan kadınlar, kırsalda yaşamanın yükünü omuzluyor.

Besici Sakine Öner, yaylada kaldıkları süreçte hayvanlarının bakımını üstlendiklerini söyledi.

Hayvanlarını doğal ortamda beslediklerini ifade eden Öner, şöyle konuştu:

"Yaz mevsiminde serin olduğu için yaylaları tercih ediyoruz. Geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz. Başka bir gelir kaynağımız yok. Onun için mayıs ayı sonlarına doğru hayvanlarımızla birlikte yaylaya geliyoruz ve burada 2,5 ay kaldıktan sonra tekrar köyümüze dönüyoruz. Kışlık ihtiyacımız olan yağımızı, sütümüzü, peynirimizi, yünümüzü karşıladık. Artık eve dönme zamanı geldi. Kısa süre sonra evlere döneceğiz. Yaylada işlerin büyük bölümünü biz kadınlar yapıyoruz."

Gülbahar Erdoğan da sabah erken saatlerde uyanıp yaylada günlük işleri yaptıktan sonra hayvanları sağdıklarını anlattı.

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Kaynak: AA

Kırköy, Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta yaylaya çıkan kadınların zorlu mesaisi sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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