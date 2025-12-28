Görüntüler o ilin en işlek noktasından! Beyaz çileyi eğlenceye dönüştürdüler - Son Dakika
Görüntüler o ilin en işlek noktasından! Beyaz çileyi eğlenceye dönüştürdüler

28.12.2025 14:37
Muş'ta kar kalınlığının 30 santimetreye ulaşmasını fırsat bilen 3 arkadaş, kentin en işlek noktası olan İstasyon Caddesi'nde kayak yaptı. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında gerçekleşen bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan yoğun kar yağışı, Muş'ta günlük yaşamı zorlaştırırken ilginç görüntülere de sahne oldu.

ŞEHRİN EN İŞLEK CADDESİNDE KAYAK KEYFİ

Kent merkezinde kar kalınlığının 30 santimetreye ulaşmasıyla birlikte üç arkadaş, alışılmışın dışında bir etkinliğe imza attı. Kayak takımı ekipmanlarını giyen üç arkadaş, Muş'un en işlek caddelerinden biri olan İstasyon Caddesi'nde kaldırım üzerinde kayak yaptı.

Muş'ta kar eğlenceye dönüştü: İstasyon Caddesi'nde kayak keyfi

O ANLAR KAMERADA

Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında gerçekleşen bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada paylaşılarak büyük ilgi gördü.

Muş'ta kar eğlenceye dönüştü: İstasyon Caddesi'nde kayak keyfi

Kışın sert geçtiği Muş'ta ortaya çıkan bu renkli görüntüler, zorlu hava şartlarına rağmen vatandaşların karı eğlenceye dönüştürdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İHA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.