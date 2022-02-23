Muş'ta karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Muş'ta karla mücadele çalışmaları sürüyor

23.02.2022 16:51
Muş'ta karla mücadele çalışmaları sürüyor

Muş'ta etkili olan kar yağışının ardından ekipler, kent merkezindeki karları toplayarak şehir dışında taşıyor.

Muş'ta etkili olan kar yağışının ardından ekipler, kent merkezindeki karları toplayarak şehir dışında taşıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, yol ve kaldırımlardaki temizleme ve tuzlama çalışmalarının yanı sıra biriken karları kamyonlarla şehir dışına taşıyarak trafiğin sorunsuz işlemesini sağlıyor.

Vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması için titizlikle çalışan ekipler, yaşanabilen olumsuzlukları müdahale etmek için hazır bekliyor.

Bu yıl yağışlar konusunda bereketli bir sezon geçirdiklerini belirten Belediye Başkanı Feyat Asya, şöyle konuştu:

"Bu durum belediye olarak bizlere ayrı bir külfet oluştursa da kuraklık riskine karşı kar yağışlarını ihtiyaç olarak, Allah'ın bir lütfu olarak görüyoruz. Aralıklarla yağan karın sıkıntısını vatandaşlarımıza yansıtmamak için hep sahada olduk ve olmaya devam edeceğiz. Ekiplerimiz mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca çalıştılar. Ekiplerimiz cadde ve sokak kenarlarında toplanan kar kütlelerini şehir dışına taşıyor. Soğuk havanın etkili olduğu dönemlerde tuzlama çalışmaları yapılıyor."

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kar, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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