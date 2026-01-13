Muş'ta Kayakçılar Soğuk Hava İçin Azimle Antrenman Yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Muş'ta Kayakçılar Soğuk Hava İçin Azimle Antrenman Yapıyor

13.01.2026 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta kayak sporcuları, eksi 20 dereceye rağmen antrenman yaparak yaklaşan yarışmalara hazırlanıyor.

Muş'ta kayakcılar, etkili olan soğuk havaya rağmen antrenmanlarını aksatmayarak yarışlar için hazırlıklarını sürdürüyor.

Muş Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren sporcular, zaman zaman eksi 20 derece kadar düşen hava sıcaklığına rağmen merkeze 8 kilometre uzaklıktaki Güzeldağ Kayak Merkezi'nde antrenman yapıyor.

Kayak merkezinde dayanıklılıklarını ve tekniklerini geliştirerek performanslarını üst seviyeye taşımaya çalışan sporcular, Kayseri, Erzurum, Hakkari ve Bolu'da düzenlenecek yarışmalara hazırlanıyor.

Erzurum'da 7-10 Mart'ta düzenlenecek Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası ve 13-15 Mart'taki Alp Disiplini Türkiye Şampiyonası'na katılacak sporcular, elde edecekleri başarılar ile milli takıma girmeyi hedefliyor.

"Muş'ta 325 lisanslı kayak sporcumuz bulunmaktadır"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, AA muhabirine, Muş'ta kayak sporuna ilginin her geçen yıl arttığını söyledi.

Kentte soğuk havanın etkili olduğunu ifade eden Kılıç, şöyle konuştu:

"Muş'ta 325 lisanslı kayak sporcumuz bulunmaktadır. Bu sayı Muş'un kış sporları potansiyelini net şekilde ortaya koymaktadır. Sporcularımız Erzurum'da 7-10 Mart'ta gerçekleştirilecek Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası ve 13-15 Mart tarihlerinde düzenlenecek Alp Disiplini Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor. Sporcularımız zaman zaman sıfırın altında 20 derecede Güzeldağ Kayak Merkezi'mizde büyük fedakarlık yaparak yarışmalara hazırlanıyor. Hedefimiz bu organizasyonlarda Muş'u en iyi şekilde temsil ederek derece almak.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak sporun her alanında gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Zorlu şartlara rağmen gösterilen bu azim ve kararlılık gelecekte daha büyük başarıların habercisidir. Sporcularımıza başarılar diliyorum."

Kayak antrenörü Süleyman Yıldırım da "Sporcularımızı Erzurum'da düzenlenecek eleme yarışlarına götüreceğiz. Hava soğuk olmasına rağmen antrenmanlarımıza aksatmadan devam ediyoruz. Müdürlüğümüzün büyük destekleriyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

"Tek hedefimiz şampiyon olmak"

Milli sporcu Bayram Güler, antrenörlerinin desteğiyle kayak sporuna başladığını ve 13 yıldır kayak yaptığını söyledi.

Erzurum'da yapılacak yarışlar için dondurucu soğukta antrenman yaptıklarını anlatan Güler, "Burada eleme ve Türkiye Kayak Şampiyonası yarışı için hazırlık yapıyoruz. Antrenmanımıza yoğun tempoyla devam ediyoruz. Tüm sporcu arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Antrenmanlarımızı en iyi şekilde geçirmeye çalışıyoruz. Tek hedefimiz şampiyon olmak." ifadelerini kullandı.

Sporculardan Tuana Özbey ise 4 yıldır kayak branşıyla ilgilendiğini belirterek, "Hedefim milli sporcu olup ülkemi temsil etmek. Önümüzde eleme yarışları var. Orada derece yapmak, ailemi ve ilimi gururlandırmak istiyorum. Zorlanıyoruz ama hayallerimiz var, başarmak zorundayız. Hava çok soğuk ancak hayallerimizin peşinden koşacağız." diye konuştu.

Yusuf İslam Subaşı da "Kayak sporunu 2 yıldır yapıyorum. Kademe kademe ilerleyerek Türkiye Kayak Şampiyonası'nda ilimizi temsil etmek istiyorum. Hava çok soğuk. Eksi dereceler olmasına rağmen antrenmanlarımızı aksatmadan yapıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Spor, Muş, Son Dakika

Son Dakika Spor Muş'ta Kayakçılar Soğuk Hava İçin Azimle Antrenman Yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimizde petrol heyecanı Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek Bir ilimizde petrol heyecanı! Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek
Sigara tiryakilerine kötü haber Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor Sigara tiryakilerine kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat Özel nitelikli silah bile ele geçirildi 3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat! Özel nitelikli silah bile ele geçirildi
Ünlü futbolcu, eski eşinin yeğeninden çocuk bekliyor Ünlü futbolcu, eski eşinin yeğeninden çocuk bekliyor
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
Esra evde öldürüldü Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında Esra evde öldürüldü! Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında

11:49
Tedesco’dan geleceği hakkında açıklama: Gideceği ülkeyi söyledi
Tedesco'dan geleceği hakkında açıklama: Gideceği ülkeyi söyledi
11:41
Bahçeli’nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu
Bahçeli'nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu
11:32
Uyuşturucu soruşturmasında 6 isme daha gözaltı Aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu da var
Uyuşturucu soruşturmasında 6 isme daha gözaltı! Aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu da var
11:16
Bahçeli uzun süre sonra ilk kez bu kadar sert: Hem Mazlum Abdi’ye hem de DEM Parti’ye verip veriştirdi
Bahçeli uzun süre sonra ilk kez bu kadar sert: Hem Mazlum Abdi'ye hem de DEM Parti'ye verip veriştirdi
11:06
Ev arkadaşının “Pavyon“ iddiası genç kadını küplere bindirdi
Ev arkadaşının "Pavyon" iddiası genç kadını küplere bindirdi
11:00
Böylesi görülmedi Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi
Böylesi görülmedi! Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 12:05:56. #7.11#
SON DAKİKA: Muş'ta Kayakçılar Soğuk Hava İçin Azimle Antrenman Yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.