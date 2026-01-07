Muş\'ta Müzik ve Tiyatro Etkinliği

Muş Alparslan Üniversitesi Bulanık Meslek Yüksekokulu'nda müzik dinletisi ve tiyatro gösterisi düzenlendi.

Okulda gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilerin sahnelediği tiyatro oyunu ve müzik dinletisi izleyenlerin beğenisini kazandı.

Etkinlikte konuşan Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İrşad Sami Yuca, üniversitelerin sadece akademik bilginin verildiği kurumlar olmadığını söyledi.

Üniversitelerin aynı zamanda gençlerin sosyal, kültürel ve sanatsal yönlerini geliştiren yaşam alanları olduğunu belirten Yuca, "Bugün öğrencilerimizin ortaya koyduğu bu güzel performans ne kadar doğru bir yolda ilerlediğimizi bir kez daha gösterdi. Emeği geçen öğretim üyelerimize, halk eğitim merkezimize ve elbette sahnede büyük bir özveriyle yer alan öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Tahir Korkmaz da gençlerin tiyatro ve müzik gibi alanlarda kendilerini ifade etmeleri, toplumsal gelişimin en güzel göstergesi olduğunu kaydetti.